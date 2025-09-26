Temblornan ta un costo anual di 14.7 Biyon Dollar na Merca
Factornan causa pa hende ta hunga un papel den e desaster natural
- Venezuela productor di petroleo y gas y victima di su economia
- Mas construccion na zona peligroso a pesar di 10 Mil morto pa aña
ORANJESTAD (AAN) Temblor ta un desaster cu a bolbe den noticia na Aruba, despues cu dilanti costa di Aruba atrobe a registra calamidad, cu manera cifranan ta mustra ta algo cu sigur Venezuela mester tene na cuenta.
E temblornan Venezuela ta forma parti di un cadena di actividad sismologico registra na e continente Americano.
Kico un teremoto ta nifica pa un pais a bira sigur conoci na Merca entre otro, caminda ta wordo calcula cu temblor anualmente ta nifica un daño dki alrededor di 14.7 Biyon.
Esaki ta nada compara cu e cifranan total mundial ya cu e rapport di temblornan di 2023 a considera e tragedianan na Turquia y Siria como esnan cu produci mas desastre humano.
Segun cifranan un averahe di 10 Mil hende ta bira victima mortal di temblor anualmente.
Un suma cu mester causa susto, pero manera ta bini dilanti uno di e causanan di problema creciente ta e hecho cu e cantida di hende cu ta bay biba den zonanan peligroso rond mundo, ta sigui crece.
Temblor ta un fenomeno natural, cu naturaleza mas ta produci pa un parti grandi, pero cu mas y mas hende ta duna naturaleza un man den su produccion.
Uno di e problemanan mas grandi cu ta percura pa aumento di victimanan, ta e hecho cu hende ta bay biba den zonanan cu ta conoci pa e peliger di teremoto.
Mester tene cuenta cu ora hende habita zonanan, e mester di infrastructura basico pa mantene su mes na bida, loke ta nifica tambe construccion di facilidadnan.
Tur e informacionnan aki ta forma parti di investigacionnan cu ta wordo conduci pa yega na cifranan oficial di loke un desastre natural ta provoca.
E movecionnan natural di e fundeshi di mundo, ta resulta den temblornan . Pero mas y mas hende mes ta habri porta pa mas desastre natural causa pa temblor, manera ta e caso cu industria petrolero, cu ta causa e cambio bou superficie di mundo , loke ta produci movecion den e subsuelo y e base di planeta tera.
Temblor produci pa hende, mas y mas ta den publicidad, sigur si tuma nota di e resultadonan desastroso cu hende ta crea pa naturaleza.
Hulanda ta uno di e paisnan cu pa motibo di su negoshi dex exploracion y negoshi di gas y azeta, ricibi e contesta di naturaleza di tal forma cu e mester a duna asistencia na partinan di e pais, caminda edificionan a wordo destrui y comunidad mester a adapta su mes na resultadonan di e calamidad.
Hende a afecta e composicion natural di planeta tera. Mientras gas y petroleo entre otro a wordo saca for di subsuelo, a yena esaki cu entre otro awa sushi.
Hende a cambia e composicion di canalnan y riunan y e construccion di damnan y canalnan a afecta e subsuelo tambe.
Un dam mes por afecta e presion pa subsuelo, cu ta reacciona, mescos cu e forma cu ta almacena gas den e subsuelo, for di cual hende ta saca awa y cambia e structura original di e subsuelo.
E ciencia cu hende a uza pa afecta subsuelo, awe mester produci contesta pa e produccion di mas desaster natural, manera temblor cu a afecta Venezuela.
Ta wordo calcula cu un total di 21 movecion den suela a sigui e teremoto di antayera, cu a bini despues cu na Colombia tambe a registra teremoto.
Manera DIARIO den pasado a relata, continuamente tin movecion den e subsuelo di Continente Mericano pero tambe bou cierto partinan di lama Caribe.
Na otro paisnan na e continente Americano tambe a registra varios temblor ultimo tempo, subrayando cu mundo ta un totalidad cu sernan humano ta cambia y ta afecta naturaleza, cu ta contesta.