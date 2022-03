07/03/2022 10:11

“Ik ben wel teleurgesteld, maar niet gedemotiveerd.” Cady Chin See Chong en bondscoach Hesron Jeroe zien de verloren wedstrijd tegen de Verenigde Staten (0-14) meer als “leermoment”. “Je zag duidelijk het niveauverschil. Het was te merken dat we tegen de nummer een van de wereld speelden”, aldus Chin See Chong.

De aanvoerster was vanwege gezondheidsredenen niet met de

selectie afgereisd naar de Dominicaanse Republiek, waar de

U20-Concacaf-partij werd gespeeld. Het deed haar wel wat dat zij de

wedstrijd via de televisie moest volgen. “Je hebt zeker in jouw

mind van ‘ik hoor daar te staan, ik ben echt niet daar. Zo zouden

velen op tv naar mij kijken'”, vertelt ze.

Op het veld staan en via de televisie de verrichtingen van haar

team volgen, was voor haar een heel nieuwe en andere ervaring. De

jeugd- en senioreninternational kon duidelijk zien hoe beide teams

zich voortbewogen op het veld. Chin See Chong is van mening dat

Suriname het in de eerste helft “ontzettend goed” heeft gedaan. “Je

zag de durf en winnaarsmentaliteit”, analyseert de handige

middenvelder.

Grote terugval

Volgens haar kwam de grote terugval na de vierde goal van de

Amerikanen. Hierna was duidelijk te merken dat haar teamgenoten het

fysiek en mentaal niet meer aankonden. En doordat de Surinaamse

ploeg weinig ervaring heeft, werd het een heel andere match. Chin

See Chong maakte na de ontmoeting direct contact met het team. “Ik

heb ze gezegd dat ze niet lang moeten treuren maar eruit moeten

leren.”

De captain hield haar teamgenoten voor dat het goed zal komen en

dat zij meer trainingen nodig hebben om op een hoger niveau te

komen. Het resultaat heeft haar daarom niet gedemotiveerd. “Het was

een leerrijk moment om te kijken hoe ver wij bij de dames zijn in

ons jeugdvoetbal”, aldus Chin See Chong.

Jeroe vertelt dat de speelsters teleurgesteld waren. Na het

laatste fluitsignaal barstten ze allemaal in tranen uit. Maar ook

de bondscoach wees hen erop dat de VS speelsters heeft die in

topcompetities spelen of scholarships hebben, terwijl er al langer

dan twee jaar niet in Suriname wordt gevoetbald.

Chin See Chong heeft ondanks de uitschakeling toch mooie

momenten om op terug te blikken. Zij vindt dat haar teamgenoten

zijn gegroeid. “Je ziet dat bepaalde meisjes meer durven en balvast

zijn geworden. En als team zijn wij ook gegroeid. We weten precies

wie en wat zo’n speler haar sterke en zwakke punten zijn.”







