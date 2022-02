‘Tek’ yu kans’ succesvol doorlopen door tien jongeren

03/02/2022 05:54 – Arjen Stikvoort

Valentino Saakie neemt zijn certificaat ‘Leerwerktraject Tek’ Yu Kans’ in ontvangst bij DNA-lid Ronny Aloema. Foto: Arjen Stikvoort

PARAMARIBO – “Het is belangrijk dat deze jongeren, voordat ze daadwerkelijk met een opleiding of training beginnen, wat mentale ondersteuning krijgen.” Tien van hen hebben woensdag het leerwerktraject ‘Tek yu kans’ van stichting Rumas met goed gevolg doorlopen. Ze kregen als bewijs een diploma.

Drie maanden lang zijn de jongeren geholpen met financi?le ondersteuning van Havenbeheer om hun leerwerktraject vorm te geven. In die periode is er aan karaktervorming gedaan, terwijl de deelnemers ook hebben leren lassen en bouwen en staken ze veel op van elektra. Tijdens de opleiding hebben ze stoelen en andere meubelstukken van hout gemaakt.

“Ik heb veel geleerd”, reageert Valentino Saakie trots. “Ik heb nu meer discipline wat later goed van pas kan komen.” Hij en de anderen gaan nu onder begeleiding van een mentor van Rumas het bedrijfsleven in. De stichting van Emmy Hart zet zich al jaren in voor drop-outs, jongeren uit de gevangenis en anderen met problemen, zodat ze vaardig en kundig in de maatschappij terecht komen.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina