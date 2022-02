Technische overeenkomst met IMF over eerste evaluatie

14/02/2022 18:16

PARAMARIBO –

Een missie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft overeenstemming bereikt met de Surinaamse autoriteiten over de eerste evaluatie van het economisch herstelprogramma, ondersteund door de Extended Fund Facility (EFF) van de monetaire instelling. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur van het IMF. Dat maakt het IMF maandagmiddag bekend. Het economische programma van Suriname is op schema, met het behalen van de belangrijkste doelstellingen en de beoogde hervormingen. De economische stabilisatie en het herstel zijn aan de gang en zowel de begrotings- als de externe saldi verbeteren.

“Het economisch beleid van de regering is erop gericht voort te

bouwen op haar inspanningen op het gebied van

begrotingsconsolidatie en tegelijkertijd de sociale uitgaven te

verhogen, de besprekingen over schuldherstructurering met

crediteuren te bevorderen, het nieuwe monetaire beleidskader verder

te versterken, de kwetsbaarheden van de banksector aan te pakken en

het witwassen van geld, corruptie en andere tekortkomingen op het

gebied van bestuur verder aan te pakken”, stelt het IMF in een

persbericht.

Een team van het IMF, onder leiding van Ding Ding, heeft van 7

tot 11 februari virtuele vergaderingen gehouden met de Surinaamse

autoriteiten om de eerste evaluatie uit te voeren van de 36 maanden

durende Extended Fund Facility-overeenkomst die is goedgekeurd door

de raad van bestuur van het IMF op 22 december 2021.

Aan het einde van de besprekingen legde Ding de volgende

verklaring af: “Het IMF-team heeft op stafniveau overeenstemming

bereikt over beleidsmaatregelen voor de voltooiing van de eerste

evaluatie in het kader van de EFF-regeling. Deze overeenkomst is

onderworpen aan goedkeuring door de raad van bestuur van het

IMF.”

“Ondanks moeilijke sociale en economische omstandigheden, die

zijn verergerd door de COVID-19-pandemie, ligt Surinames economisch

herstelprogramma van eigen bodem op schema. Alle kwantitatieve

doelstellingen die eind december 2021 zijn beoordeeld, zijn

gehaald. Er zijn ook structurele benchmarks geimplementeerd, zij

het met kleine vertragingen. De uitgaven voor programma’s voor

sociale uitkeringen zijn op bescheiden schaal achtergebleven bij de

doelstellingen van de autoriteiten, maar er worden corrigerende

maatregelen genomen om de uitbreiding van de dekking van deze

programma’s te versnellen.” Aldus Ding.

Bruikbare reserves

De maandelijkse economische indicatoren wijzen, volgens hem, op

een “ontluikend economisch herstel”. De inflatie, die in december

nog steeds hoog was met 60,6 procent (jaar tot jaar), is sinds

augustus aanzienlijk gedaald op maandbasis. Fiscale en externe

onevenwichtigheden zijn verminderd, het primaire begrotingstekort

voor 2021 wordt geschat op 1,3 procent van het bruto binnenlands

product (bbp) en bruikbare reserves zijn weer opgebouwd tot

ongeveer 3 maanden invoer. De overheidsschuld is naar schatting

gedaald van 148 procent van het bbp eind 2020 tot 125 procent van

het bbp eind 2021 als gevolg van fiscale maatregelen van de

overheid en een stijging van de reele wisselkoers.

Ding: “De Surinaamse economie zal zich naar verwachting

geleidelijk herstellen in de loop van 2022. De reele BBP-groei zal

naar verwachting 1,8 procent bedragen met het wegwerken van fiscale

en externe onevenwichtigheden en een stabilisatie van de

macro-economie. Op middellange termijn zou de groei 3 procent

kunnen bedragen, ondersteund door een groeiende particuliere vraag

en overheidsinvesteringen. De inflatie zal naar verwachting dalen

tot 26 procent tegen eind 2022 en tot 12 procent tegen eind 2024.”

Verder wordt aangegeven dat het Herstelplan een koers uitzet

“gericht op schuldhoudbaarheid, afnemende inflatie en economisch

herstel”.

Er is ook een belangrijke nadruk gelegd op sociale stabiliteit.

De regering is in de komende weken van plan om een herziene

begroting voor 2022 in te dienen bij De Nationale Assemblee, met

een beoogd primair overschot van 1,7 procent van het bbp en

maatregelen aan de inkomsten- en uitgavenzijde om dat doel te

bereiken. Sociale uitkeringen zullen worden verhoogd om de meest

kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen.

Elektriciteitstarieven zullen verder worden verhoogd naar

kostendekkende niveaus binnen het financiele en operationele

hervormingskader voor de energiesector. De regering werkt ook aan

het bevorderen van besprekingen over schuldverlichting met

particuliere en officiele schuldeisers.







