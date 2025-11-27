Team di U15 y U17 di RCA a despedi di Jodrick de Mey
ORANJESTAD (AAN): Diasabra anochi durante un anochi placentero cu SV RCA a organiza pa e hungadornan di U15 y tambe U17 na Eagle Bowling Palace
pa celebra e titulo di campeon cu nan a obtene den 2020-2021, a tuma e oportunidad pa despedi di un di nan hungadornan.
Ta trata aki di e hoben Jodrick de Mey kende pronto ta bandona Aruba cu su famia pa bay biba na Alemania.
Coachnan Giovanni Davelaar como tambe Rafael Vanegas a dirigi palabra, pa mustra cu for di chikito caba Jodrick a cuminza hunga cu RCA. El a forma parti di e famia, y nan ta agradecido na loke Jodrick a aporta na e team.
Tanto coach Gio y tambe coach Rafa a gradici tur dos team cu den e campeonato aki a yuda otro, cual a resulta valioso pa nan a obtene titulo tambe di campeon di Aruba.
Cada uno a desea Jodrick tur clase di exito na Alemania. Como gesto di aprecio, a regale un cuadro special como recuerdo.
Lidia di parti directiva di RCA a gradici Jodrick pa e hecho cu el a nace como RCA y a florece y awor ta un fabuloso futbolista riba cancha.
Jodrick na su turno a gradici tur coach cu a dune e empuhe y training fabuloso, y a bisa cu e lo keda RCA pa bida.
