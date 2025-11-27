Riba Diamars tanto RAIZ cu ACCION 21 y PPA TransformA a cera tur 587 firma pa bay eleccion Traspaso di mando na Mariniers Kazerne Savaneta Awe Landho Garcia ta celebra su 28 aña ‘clean’ Mi Mes Un Heroe ta un proyecto cu ta enfoca riba prevencion Proyecto di prevencion abuso di mucha a wordo introduci Conflicto Ukraine ta destrui comercio internacional
Local News

Team di U15 y U17 di RCA a despedi di Jodrick de Mey

27 November 2025
Support us
This content originally appeared on Diario Online.
Promote your business with NAN

ORANJESTAD (AAN): Diasabra anochi durante un anochi placentero cu SV RCA a organiza pa e hungadornan di U15 y tambe U17 na Eagle Bowling Palace

pa celebra e titulo di campeon cu nan a obtene den 2020-2021, a tuma e oportunidad pa despedi di un di nan hungadornan.

   Ta trata aki di e hoben Jodrick de Mey kende pronto ta bandona Aruba cu su famia pa bay biba na Alemania.

   Coachnan Giovanni Davelaar como tambe Rafael Vanegas a dirigi palabra, pa mustra cu for di chikito caba Jodrick a cuminza hunga cu RCA.  El a forma parti di e famia, y nan ta agradecido na loke Jodrick a aporta na e team.

   Tanto coach Gio y tambe coach Rafa a gradici tur dos team cu den e campeonato aki a yuda otro, cual a resulta valioso pa nan a obtene titulo tambe di campeon di Aruba.

   Cada uno a desea Jodrick tur clase di exito na Alemania.  Como gesto di aprecio, a regale un cuadro special como recuerdo.

   Lidia di parti directiva di RCA a gradici Jodrick pa e hecho cu el a nace como RCA y a florece y awor ta un fabuloso futbolista riba cancha.

   Jodrick na su turno a gradici tur coach cu a dune e empuhe y training fabuloso, y a bisa cu e lo keda RCA pa bida.

 

View the embedded image gallery online at:

https://diario.aw/categories/noticia/deporte/team-di-u15-y-u17-di-rca-a-despedi-di-jodrick-de-mey#sigProId72c73e1f83
Support us

Related News

15 November 2025

Andres E. Davila ta e Chef Ehecutivo nobo di e Compleho di Aruba Marriott

17 November 2025

Cas Ecury como e ‘KLM Huisje’ 103 ta muestra di relacion estrecho y fructifero entre K...

18 November 2025

Centro di Bario y Deporte Dakota y Organizacion Internacional pa Migracion a inaugura mura...

16 November 2025

Multa di 2500 florin y daño di 1000 florin pa atacha bon nomber di hende