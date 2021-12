Team di investigacion y Fiscal a haci un ultimo reconstruccion di asesinato Poentje Castro

The content originally appeared on: Diario

Sin cu a invita e abogado di e sospechoso pa ta presente — ORANJESTAD (AAN): E siman aki riba Diamars Fiscal hunto cu e team di investigacion riba e caso asesinato di John ‘Poentje’ Castro, a haci e ultimo reconstruccion.

Ta asina cu a sera e di Apollostraat pa asina e investigacion por a tuma lugar. Por a compronde cu esaki tabata e ultimo reconstruccion mientras cu e abogado di e sospechoso no a worde invita pa ta presente.

Siman pasa diabierna ora di tratamento di e caso pro forma, Hues a bisa cu e motibo cu e caso ta pro forma ta pasobra cu ainda e procesverbaal oficial di Recherche no ta cla.

Relaciona cu e reconstruccion di e asesinato di John Castro, DIARIO a papia cu e vocero di Ministerio Publico y abogado mr. Carlo.

ULTIMO RECONSTRUCCION: For di vocero di Ministerio Publico por a compronde cu tabata e ultimo reconstruccion di e asesinato di Poentje Castro. Esaki ta duna indicacion cu manera Ministerio Publico mes a publica, dia 20 di April 2021, cu un team di Cuerpo Policial di Aruba, riba peticion di Ministerio Publico, a traha un revision di e investigacion di e asesinato di Poentje Castro cu a tuma lugar na 2010.

E revision aki cu ta carga e nomber “Apollo” a mustra cu tin puntonan di referencia concreto pa mas investigacion y esey a pone cu Ministerio Publico a dicidi pa cuminsa un investigacion nobo.

A base di e reconstruccion aki lo bay caba di traha e procesverbaal oficial cu mester ta cla pa tratamento di e caso penal contra e sospechoso Anderson Rasmijn riba 25 Maart 2022.

ABOGADO NO INVITA: For di vocero di Ministerio Publico por a compronde cu e abogado di Anderson Rasmijn, mr. Carlo no tabata presente. DIARIO a yama mr. Carlo pa haya sa pakico e no tabata presente na un investigacion asina importante. Mr. Carlo a duna di conoce na DIARIO cu e no a haya invitacion pa e reconstruccion di e asesinato di John Castro.

A puntra e abogado si ora di reconstruccion di un caso di asesinato, e abogado no mester ta presente. E abogado a splica cu si ta un reconstruccion caminda Hues tambe ta presente, abogado tambe mester ta presente. Pero si ta trata di un reconstruccion ordena pa Fiscal, e abogado no mester ta presente.

Manera DIARIO a publica, dia 16 Februari 2022 lo tin un caso pro forma pa asina abogado mr. Carlo, Fiscal y Hues papia riba e raport di psychiater tocante e estado mental di e sospechoso Anderson Rasmijn. Esaki ta e raport cu mr. Carlo a pidi pa asina determina con lo bay sigui. A keda palabra cu dia 25 di Maart 2022, tratamento di e caso lo tuma lugar