Te ainda Miguel Mansur no kier reconoce cu ta su partido satelite AVP a rementa e pais aki financieramente fo’i otro

The content originally appeared on: Diario

Fraccion di MEP: — ORANJESTAD (AAN): Desde su entrada den politica un y tur por a conoce e mentalidad troci di e lider di Accion 21, Miguel Mansur kende constantemente kier aparenta di tin solucion pa tur problema den e pais aki.

Cu Aruba tin problema financiero bastante serio, esey no ta ningun secreto, ya cu durante e periodo di 2010 pa 2017 partido AVP a rementa e pais aki financieramente fo’i otro. Hecho ta cu nunca Miguel Mansur a yega di laga sikiera su voz di critica rezona contra Partido AVP. Na lugar di esaki Miguel Mansur semper a sostene su amonan di AVP ciegamente, sea consciente of inconscientemente. Aparentemente e no por ta otro tampoco ya durante e periodo menciona di gobernacion di AVP su cerebro tabata completamente fo’i control.

Sosteniendo e desaster di AVP

Miguel Mansur no mester lubida cu tabata su partido satelite AVP cu el a stima asina tanto cu a hinca nos den henter e desaster financiero hamas visto den historia di nos pais. Unda Miguel Mansur tabata e tempo ey na 2014 ora cu e desaster financiero causa pa AVP a hiba e gobernacion berde na un KB, Aanwijzing, welga di hamber, Caft? Cu awe nos pais ta bao di supervision di Hulanda ta danki na su Partido AVP cu a aumenta nos debe nacional for di 2.2 biyon florin na 2009 te 4.2 biyon florin na 2017. Pa no papia mes di e debenan di e proyectonan PPP y di cual desde 2018 e gobierno actual mester paga 85 miyon florin tur aña y pa e proximo 30 añanan. Ta hopi straño cu nunca Miguel Mansur kier a papia di tur e recordnan di deficit di 2010 te cu 2017. Cu awe Miguel Mansur ta papia di cu nos pais tin debenan pa bay paga te cu 2040 of mas, esey tabata pa culpa di su propio politiconan di AVP cu el a sostene tur e temponan aya. Alabez te ainda e Miguelito aki no ta comprende cu nos ta pagando 600 mil florin PA DIA na interes so riba tur e debenan crea pa AVP.

Reduccion gastonan di personal

Ora cu Miguel Mansur ta papia di aumento di gastonan di personal bao di e gobernacion actual, e mester cuminsa pone su cerebro na orden si ya cu na 2017 e gastonan di salario den gobernacion di AVP tabata 378 miyon florin, pero bao di e gobernacion actual esaki a ser reduci te na 356 miyon florin na 2020.

Pandemia y su consecuencianan

Pero tabata danki na e cambio di gobernacion na 2017 cu nos a haya dos dama fuerte manera nos Prome Minister Evelyn Wever Croes y Minister di Finansa Xiomara Maduro kendenan a logra di pone nos finansa publico den un direccion positivo y p’asina logra den apenas 2 aña yega na un presupuesto balansa. Sinembargo debi na e pandemia cu a gara nos pais di sorpresa na maart 2020, nos gobierno a haya su mes obliga di busca ayudo financiero di Hulanda pa logra frena e crisis financiero cu a azota nos pais e tempo ey.

Awe cu boca grandi Miguel Mansur kier sigui ataca nos Prome Minister haciendo como sifuera cu ta pa su culpa nos pais a conoce retonan grandi hamas bisto den historia. Hasta den su mente intoxica e kier haci como sifuera cu ta nos Prome Minister a ocasiona e pandemia mundial aki. Miguelito mester comprende cu gobernacion di un pais no ta mescos cu pustamento di auto di careda caminda durante pustamento bo ta cera bo contrincante, causando un accidente tragico y caminda e otro pustado di auto a bin ta fayece. A buen entendedor, pocas palabras!

Hecho ta cu Miguel Mansur te ainda no tin e curashi pa reconoce cu te cu awe nos Prome Minister kende den e ultimo eleccion a haya 7518 voto a maneha henter e crisis den gran forma y cu esaki a haya su debido respet y reconocimento hasta internacionalmente.

Finalmente Miguel Mansur mester comprende cu el a converti su mes den un lider fracasa cu den apenas 1 siman despues di e ultimo eleccion, tres di su candidatonan a bay lag’e kitando den total 834 voto y a laga su partido tur mancaron, sin rumbo y sin salida.