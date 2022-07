Taxistanan pirata a bira un plaga na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Transporte publico tambe mester por ta ‘safe’ — *Apertura na taxi pa pueblo mester wordo considera

ORANJESTAD (AAN): Recientemente, algun persona a duna di conoce cu nan a bira victima di ladronicia ora cu nan a solicita servicio di transporte di un asina yama ‘taxista pirata’.

Ta conoci cu na Aruba e servicio di taxi pirata ta uno ilegal. Tin e servicio di taxi, cual ta wordo brinda mas tanto na turista, pero esaki ta rekeri prome cu tur cos un ‘vergunning’ (permiso) di parti di e departamento concerni cual ta DTP (Departamento di Transporte Publico).

Sinembargo, na Aruba, tin un necesidad basta grandi den un sector di e comunidad pa loke ta transporte individual.

Berdad cu tin servicio di autobus chikito cu ta core cierto rutanan cu e busnan grandi no ta core. Pero cu e reciente aumento den e cantidad di migrantenan, cu mayoria no tin auto propio, e necesidad di transporte priva a pone den evidencia e problematica cu e transporte pirata.

Ta trata akinan di personanan, cu sin permiso pa core taxi, a gewoon dicidi di subi caya cu nan auto, cual sigur no ta un auto den e mihor condicion y cu te hasta no a wordo gekeurd door di DTI y cu no ta conta cu seguro tampoco den caso cu algun accidente sosode durante e transporte.

Tin henter un ‘network’ na Aruba pa loke ta e transporte pirata. Nan ta cobra dependiendo di e lugar unda nan tin cu hiba e persona. E chauffeurnan ta wordo acerca pa medio di WhatsApp. Esey ta e plataforma di contacto.

E problema di esaki ta cu e servicio di taxi legal, ban yam’e asina, ta wordo limita na turista. Pakico? Pasobra un taxista legal lo cobra hopi placa na un local pa hibe di ‘A’ pa ‘B’. Esey lo wordo considera un abuso pa e cartera di e usuario.

Tin hende cu ta di opinion cu DTP lo mester habri un posibilidad pa e servicio di taxi no keda un monopolio pa sector turistico. E posibilidad mester pa e local, sea cu nan tin auto of no, pa por wordo transporta di un manera ‘safe’ na nan lugar di trabao, na doctor, unda cu ta, sin cu tin un peliger cu ne.

E hecho cu mayoria di hende na Aruba tin auto no kiermen cu na cierto momento lo mester di haci uzo di un transporte priva pa motibo cu no tin ningun auto na cas disponibel mas.

Na hopi pais, hendenan cu ta doñonan di auto propio ta wordo limita pa circula riba cierto dianan. E ora, nan tin cu haci uzo di transportenan manera train, taxi, bicicleta, of core cu auto di otro familiar, etc.

Wel, na Aruba, no a yega asina leu danki Dios di limita e circulacion di bo auto. Pero mester por duna e posibilidad na e comunidad pa ademas di bus, autobus. por mobilisa den taxi (taxi legal) unda cu ta rond di Aruba.

Esaki tambe lo bira un alivio pa hopi mama of tata di famia cu a laga nan yiu sali anochi y na dado momento, si no por bay busk’e, cu e yiu por regresa cas den un forma safe.

Esaki ta un di e inkietudnan cu tin den comunidad y cu DIARIO por a tuma nota di dje.