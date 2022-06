Tatanan di famia tin un rol importante den desaroyo di nan yiu

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis (MEP): — Celebracion dia di Tata ta uno importante

ORANJESTAD (AAN): Parlamentario Marco Berlis di Fraccion di MEP ta indica cu ser un tata no ta djis traha un yiu. E ta ora un homber ta responsabel y ta cuida, protege, provee, duna amor, ta tuma tempo cu su yiu, ta cubri su necesidadnan financiero pero tambe esnan emocional. Un tata ta envolvi den e desaroyo y bienestar di su yiunan.

E ta asina importante pa un homber siña pa ta un tata responsabel pa asina nos muchanan por tin un bon futuro. Ta pesey, mas cu nunca e ta importante pa tatanan den nos sociedad ta wordo encurasha y celebra riba nan dia y cada otro dia cu por.

Tatanan di diferente nacion y cultura ta parti di nos pais. Nos ta celebra bo como tata. Bo influencia den famia y den nos sociedad ta uno necesario. Danki tatanan pa boso trabao duro, boso esfuersonan, perseverancia, diligencia, pasenshi, proteccion, amor, atencion, siguridad, y asina hopi otro cos mas cu cada un ta haci pa nan yiunan. Corda semper bo yiunan ta busca un ehempel pa sigui den bo. Nunca cansa di haci loke ta corecto pa bo yiunan y bo pareha. Como tata di dos yiu muher mi ta reconoce e responsabilidad, desafio, y bendicion grandi di ta un tata. Siguramente un tata cu ta mantene y cultiva amor y unidad den su famia.

Pesey, mi ta contento di mira con hopi di nos a celebra e dia aki den compania di famia. Mamanan, esposanan y yiunan, no lubida di haci bo esposo y tata sinti balora, stima y cu e tambe tin balor agrega!

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.