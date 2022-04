Talrijke uitdagingen Nationaal Archief Suriname

18/04/2022 00:00

Henk Heikerk, Rita Tjien Fooh, Sara Knijff en Michiek Valkenburcht na de meeting.

Foto: Communicatie Unit Binnenlandse Zaken



PARAMARIBO –

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) staat voor een aantal uitdagingen. Een daarvan is de achterstand in het overbrengen van de overheidsarchieven naar het NAS. De organisatie moet tegelijkertijd serieus aandacht schenken aan het transitieproces van papier naar digitale informatiehuishouding van de overheid.

Het verrichten van een quickscan van de (digitale)

informatiehuishouding van de overheid is daarbij nodig om precies

te kunnen vaststellen welke softwareprogramma’s worden gebruikt met

het oog op digitale duurzaamheid van de informatie. Het NAS laat

ook zijn gedachten gaan over het opzetten van een HBO-opleiding

Erfgoedstudies/Archivistiek, waarbij de nadruk wordt gelegd op de

praktische kant van collectiebeheer- en behoud.

Andere aandachtsgebieden zijn de ontsluiting en

beschikbaarstelling van het erfgoed, de huidige staat van het

archiefgebouw aan de Lachmonstraat – er zijn onder meer ernstige

scheuren – en de bouw van een nieuwe depotruimte. Nationale

archivaris Rita Tjien-Fooh, die leiding geeft aan het NAS, vindt

het ook cruciaal dat er een platform van Surinaamse

erfgoedinstellingen wordt opgezet.

Het NAS is vorige week bezocht door een delegatie van het

Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Tjien Fooh lichtte haar tijdens een orienterend gesprek in over de

nauwe samenwerkingen met het Nationaal Archief Nederland, de

Groninger Archieven en andere (erf) instellingen en

niet-gouvermentele organisaties in Nederland. Ze verzorgde een

presentatie over de projecten die de afgelopen jaren succesvol zijn

uitgevoerd met de Nederlandse partners.

Het NAS en OCW hebben ook van gedachten gewisseld over het

rapport ‘Koloniale Collecties, Erkenning van onrecht’ dat in 2020

is uitgebracht door de Raad van Cultuur (Adviescommissie Nationaal

Beleidskader Koloniale collecties). Tjien Fooh werd bijgestaan door

onderhoofd Audrey Hofwijks-Koenders en Raksha Sital, hoofd

Bedrijfsvoering. De delegatie van OCW bestond uit Gerbert Kunst,

Koosje Spitz, Sara Knijff, Henk Heikamp, Rutger Pol en Michiel

Valkenburcht.







