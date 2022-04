Tafeltennis trainingskamp motiveert Nickeriaanse pupillen

24/04/2022 22:51

-

Ricky Wirjosentono

Tafeltennisers uit Nickerie zijn op trainingskamp in Paramaribo.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Zes pupillen uit Nickerie hebben afgelopen dagen deelgenomen aan een tafeftennis trainingskamp van de Surinaamse Tafeltennisbond (STTB) in Olympic House. Volgens voorzitter Gieta Gierjasing zijn er in Nickerie weinig tafels om in de paasvakantie te kunnen blijven trainen. “Ik dacht het heeft geen zin om de pupillen te laten spelen op een tafel, dan laten wij ze naar Paramaribo halen. Want hier hebben wij genoeg tafels,” stelt de voorzitter.

Het is volgens Gierjasing belangrijk dat pupillen op heel jonge

leeftijd meedoen aan trainingskampen. Het houdt in dat de pupillen

intensief twee keren per dag, twee tot drie uren, blijven spelen.

De pupillen zijn in de leeftijdscategorie tien en vijftien jaar en

komen allemaal uit centrum Nickerie. “Ik zie vooruitgang bij de

pupillen. Wij zijn nauwelijks enkele dagen bezig en je ziet dat ze

de bal heel lang op de tafel houden. En ze zijn enthousiast,” zegt

Gierjasing.

Sandhya Saltani, trainer van tafeltennis vereniging Nickerie,

die in Paramaribo vertoefd met de pupillen zegt dat er in het begin

meer pupillen zich hadden aangemeld. Ze geeft aan dat er afvallers

zijn. Sommige kinderen hadden niet echt interesse of zijn op

vakantie met hun ouders. “De zes pupillen die nu hier zijn met mij

zijn gemotiveerd en je ziet dat ze steeds meer willen leren uit de

verschillende delen van het spel. Nu is het belangrijk dat ze de

bal heel lang op de tafel kunnen houden en werken aan hun conditie.

Maar overall ben ik trots op ze dat ze de afgelopen dagen vooruit

zijn gegaan,” zegt Saltani.

Maria Kanhai (14) en Letitia Sentano (14) zeggen zin te hebben

in tafeltennis. Ze willen beide ooit kampioen worden van Suriname

en het land vertegenwoordigen in het buitenland. Kanhai zegt dat

het prettiger aanvoelt om op nieuwe tafels te spelen en in een

ander omgeving. “Ik heb veel geleerd tijdens dit trainingskamp.

Backhand, spin en smash zijn dingen die ik nog niet kon doen, maar

nu gaat het wel,” vertelt Kanhai.

Sentano: “We zweten hier in Paramaribo meer en worden ook snel

moe. Ik leer meer eruit. Smashen, opschuiven en spin zijn

belangrijke punten voor mij tijdens het trainingskamp. Ik wil iets

zeggen tegen de meisjes die denken dat sport niet voor hun bestemd

is. Als je een sport leuk vindt ga ervoor. Als je iets iets wilt

zorg ervoor dat je het doet.”

Als ze terug gaan naar Nickerie merkt Gierjasing op dat de groep

zal terugvallen, omdat er slecht een tafel aanwezig is om te

trainen. De bond is bezig middelen te zoeken om meer tafels voor

Nickerie aan te schaffen. Dankzij de middelen die beschikbaar zijn

gemaakt door het Surinaams Olympisch Comite (SOC) is het

trainingskamp voor de tafeltennissers mogelijk gemaakt.







