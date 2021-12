Taekwondoka Tosh van Dijk richt zich op WK

28/12/2021 08:06 – Marinio Balsemhof

Tosh van Dijk (r) en zijn jongere zus Serena een kleine week terug bij de opening van het atleten forum. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Tosh van Dijk wil Suriname in 2022 vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap taekwondo van april in China. Dat was ook de voornaamste reden om in het laatste kwartaal van dit jaar een trainingskamp op te zetten in Nederland. Het succes bleef niet uit, want de vechter behaalde in de Roosmalen Open de gouden medaille.

Gezien de omstandigheden in eigen land wil Van Dijk graag langer in het buitenland trainen. Er zijn topcoaches en ideale sparringpartners. Echter, de financi?n vormen een probleem. “Ik heb met moeite de financi?le middelen kunnen vergaren om naar Nederland te gaan. Ik heb al mijn spaargeld erin gestopt en mijn moeder heeft ook een lening moeten nemen”, schetst hij de penibele situatie.

Enkele mensen en bedrijven uit de Surinaamse samenleving hebben hem ook ondersteund, waardoor hij voor een groot deel de periode in Nederland heeft kunnen doorbrengen. Van Dijk wil v??r het WK begin januari graag naar Sunrise, Florida voor een trainingskamp om zich voor te bereiden.

Daarvoor zullen eerst een paar obstakels moeten worden overbrugd. Zo heeft hij nog een openstaande rekening nadat hij een oogblessure opliep tijdens een wedstrijd in Mexico. Bij terugkeer in Suriname kreeg hij via de mail een fikse rekening opgestuurd. “De verkeringsmaatschappij weigerde te betalen, omdat zij vonden dat de verzekering die toen was afgesloten deze kosten niet zou dekken”, vertelt Van Dijk.

