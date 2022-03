‘Tabula raza’ toont Luguber’s hardcore kant

04/03/2022 23:00

Audry Wajwakana

Rockband Luguber. V.l.n.r Regilio Padma, Shavero Ferrier en Akeem Smith.



PARAMARIBO –

“Het was voelen en meten wat wel of niet kan, maar ook als artiest onze ware identiteit in de muziek vinden”, vertelt Shavero Ferrier van de driekoppige hardcore rockband Luguber. Na bijkans vier jaar brengt deze op 15 april haar nieuwste ep ‘Tabula raza’ uit. Fans worden alvast warm gemaakt met de single ‘Burden’, die vanaf vandaag op diverse muziek platforms te horen zal zijn.

Tabula raza is de Latijnse benaming voor een nieuw begin of

nieuw hoofdstuk. Dit betekent voor de band, die bestaat uit

vocalist/bassist Ferrier, drummer Akeem Smith en bassist Regillio

Padma, niet dat ze opnieuw beginnen. “Maar dat we een nieuwe fase

van muzikale groei ingaan”, verduidelijkt Ferrier in gesprek met

de Ware Tijd.

In de single ‘Burden’ zingt hij over een slechte periode van het

leven van een persoon, waarbij het er op lijkt alsof er geen eind

aan komt. “Ik zing dus hoe ik als individu met zulke situaties

omga. Iedereen maakt zulke periodes mee.” ‘Burden’ klinkt dan ook

als een zwaar hardcore nummer, met trekken van bekende

internationale nineties bands als Biohazard, Merauder, Leeway,

Madball en Inside Out. “Met dit nummer komt onze stijl, hardcore,

echt naar voren.”

Bekendheid

Ferrier verhuisde in 2011 van Paramaribo naar Nickerie, waar

drie jaar later Luguber werd opgericht. Daarvoor speelde hij met

Padma in de band Skafu. In Nickerie leerde hij Smith kennen, die

een goede drummer bleek te zijn. Vanwege dezelfde muziekinteresses

kon het duo het heel goed met elkaar vinden en na een maand oefenen

klikte de vriendschap tussen hen. Ze besloten Padma erbij te halen

en een nieuwe band op te richten en kozen bewust voor een ietwat

controversiele naam om de muziek die ze maken te benadrukken. De

band speelt harde, donkere en melancholische muziek. “De naam

klinkt angstaanjagend, maar in werkelijkheid zijn we niet zo”,

vertelt Smith lachend.

In Paramaribo werd begonnen met kleine shows. Suriname kent een

kleine gemeenschap van rockliefhebbers waarbij slechts in

cafes/restaurants wat rockshows worden georganiseerd. Een van hun

grotere optredens was tijdens de eerste editie Wacken Metal Battle

Caribbean in 2016 als enige Surinaamse band.

Tijdens die show bracht het trio onder meer ‘Alleen’, ‘Hoe lang’

en ‘Het pad’ ten gehoren. Hun optreden viel zodanig in de smaak dat

ze werden benaderd voor een samenwerking met een Nederlandse record

label om hun eerste ep ‘Het pad’ op te nemen en te lanceren. Dit

platenlabel doet ook de promotie en het plaatsen van de muziek op

diverse muziek platforms. “Hierdoor hebben we in Europa enigszins

bekendheid gekregen”, zegt Ferrier. In 2016 werd de band ook

opgenomen in het festivalprogramma van Fete de La Musique in Fort

Zeelandia.

Ommezwaai

De band, die normaal zwaar metal, hardcore, alternatieve en soms

wat punk ertussen speelt, maakte in 2019 een kleine ommezwaai.

Smith: “De scene voor ons genre muziek in Suriname is heel klein en

we wilden toch een breder publiek bereiken. De zware aspecten

zitten er nog in, alleen ietwat mellow down, waar eenieder mee kan

doen.”

De eerste optredens met de kleine veranderingen werden onder

meer in Bar Bizar gehouden. “Toen we zagen dat het publiek ervan

genoot, besloten we een soort combinatie te maken. We like to mess

around a little bit. Zo hebben we ook kaseko in onze muziek

verweven”, legt hij uit.

Ferrier is degene die eigenaren van bars en cafes benadert om op

te mogen optreden. Die gelegenheid krijgen ze vaak wel en omdat ze

al op heel wat plekken hebben gespeeld, weet het publiek wat het

mag verwachten. Net als veel andere muziekgezelschappen kon ook

Luguber door Covid-19 lang niet optreden.

De hardcore rockbank Luguber heeft de ep ‘Tabula raza’

uitgebracht.

Ware identiteit

Voor de band was het een goede periode om te evalueren hoe

verder met haar muziek, wat voor haar meer is dan een hobby. De

bandleden streven naar een grotere hardrock cultuur. “We willen dat

muziekliefhebbers ook op een heel andere manier muziek kunnen

ervaren en ervan kunnen genieten. Ik houd van muziek, maar kon

nooit de juiste mensen vinden met wie ik een goede klik kon vinden.

Bij Luguber heb ik het gevonden en zo wil ik het ook verder

verspreiden”, verklaart Ferrier zijn drijfveer.

De bandleden geven toe dat het een lang proces was om tot deze

nieuwe ep te komen, omdat ze eerst hun ware identiteit in de

muziek, maar ook als artiest, wilden vinden. In tegenstelling tot

het vorige album hebben ze deze keer de productie zelf gedaan. De

kamer van Ferrier werd omgetoverd tot een opnamestudio. “We hebben

de ervaring van de eerste ep meegenomen en zijn zelf verder gaan

experimenteren hoe het recording proces gaat. En omdat we het zelf

hebben gedaan, hoefden we ook niet zoveel geld erin te

stoppen.”

De nieuwe ep telt vier nummers. De genie achter al de teksten,

ook van hun debuut ep ‘Het pad’ uit 2018, is Ferrier. Zelf doet hij

daar heel erg bescheiden over, als drummer Smith dat extra

benadrukt. “Meestal wanneer we bij elkaar komen, is de chemie er om

zelf te ondervinden hoe de muziek zelf moet klinken”, zegt hij. Net

als hun vorige ep zal ‘Tabula raza’ op alle bekende

streamingdiensten verkrijgbaar zijn. Er is ook gewerkt aan de

bijbehorende muziekvideo’s







