Ta wardando aclaracion Minister di Labor riba cierto permiso cu ta otorga na hende ilegal pa traha na Aruba sin contribui cu e pais

The content originally appeared on: Diario

Partido MAS:

ORANJESTAD (AAN) – Aunke no tin un cifra concreto, tin indicacion cu na Aruba ta biba un average di entre 10 mil cu 20 mil personanan indocumenta, kiermen cu nan no ta legal den e isla.

Segun Marisol Tromp, e pregunta no ta si gobierno mester haci algo pa laga nan contribui cu e pais, p’ asina por mehora e situacion di nos grandinan, si no kico gobierno ta haci pa controla pa no tin mas hende indocumenta na Aruba.

“Hopi biaha nos ta wak den prensa cu botonan ta drenta Aruba, lancha, droga, arma y ta tur dia esaki ta pasa hasta cu no semper ta sali den prensa mas, pero e berdad ta cu Aruba ta keda yena di e forma ey, y tin hende berdad, ta traha scondi” segun e parlamentario.

El a expresa cu tanten cu hende ta traha…, pero nan por bin pa bagamunderia tambe, of pa criminalidad. “E pregunta ta e ora ey, si nos tin un situacion na e momentonan aki cu si tin un cantidad di persona cu no ta legal y kico esaki tin di haber cu AZV? Mi a puntra Glenbert Croes aki den Parlamento tocante e tema aki, y muy en particular e procesonan laboral, pasobra mi por a compronde cu e ta bezig laga personanan cu ta bin como turista, etc., e tin un maneho cu nan por traha na Aruba, anto e realidad ta tambe, cu ora nos ta reuni cu ne y bay enfoca den ki tipo di trabaonan, ta resulta cu hopi biaha ta trabaonan den construccion, den sector di beyeza, cu ta trabaonan cu e ta bisa cu e hendenan cu ta cobra bijstand no por haci; pasobra nos a puntr’e di con e lista di bijstand no ta baha pasobra na prome lugar bo mester percura pa nan ta esnan prome na haya trabao. El a contesta cu no, pasobra hopi di nan kizas no ta apto, no ta motiva, etc., etc.

Y e ta purba hustifica cu esnan cu a bin di afo, nan por haci trabao cu un status di un tipo di permiso cu el a duna unda cu nan mag traha pero eigenlijk nan no ta contribuyendo”, Marisol Tromp a splica, y e ta puntra ta ki tipo di proceso esey ta.

P’esey MAS ta pidi’e duna aclaracion den un reunion publico cu te awe nan no a haya. “Nos tin mas di tres rappel ta manda pa Glenbert Croes pa papia riba DIMAS su procedurenan y tambe tocante e retiro di señora Patty Paskel e tempo ey, como director, e consecuencianan cu esaki a trece cu ne, y te cu awe nos no a haya e reunion publico aki” Tromp a reitera.