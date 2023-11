Ta trahando pa introduci un maneho di participacion y dividendo pa entidadnan publico

The content originally appeared on: Diario

​

Minister Maduro di Finansa ta informa:

*A cuminsa caba cu e proceso di destaho

ORANJESTAD (AAN): Dia 13 di november 2020 Gobierno a yega na acuerdo cu Hulanda riba e reformanan cu ta necesario pa haci Aruba mas fuerte y resiliente. E acuerdo a keda hinca den e documento yama ‘Landspakket.’ Dia 4 di april 2023 a acorda den un ‘Onderlinge Regeling’ e base huridico di e manera cu Hulanda y Aruba lo traha cu otro pa realisa e reformanan indica den e Landspakket.

Den cuadro di e trabounan necesario pa cumpli cu e Landspakket tema B.2, Gobierno di Aruba a laga e compania Price Waterhouse Coopers PWC haci un sondeo riba 6 entidad publico pa evalua nan estado financiero.

For di e sondeo a sali na cla cu algun ententidad publico no tin un maneho di participacion y dividendo, of esaki no ta efectivo. Pa e motibo aki PWC a conseha Gobierno pa formula y implementa un maneho pa atende adecuadamente cu e participacion di Gobierno como unico accionista di e companianan estatal, y tambe pa formula un maneho efectivo pa locual ta trata e pago di dividendo cu Gobierno como unico accionista tin derecho riba dje.

Recientemente Minister di Finansa a informa tur compania estatal di e intencion pa formula y implementa un maneho participacion y dividendo pa tur compania estatal.

A cuminsa caba cu e proceso di destaho pa asina yega na e compania cu lo prepara y guia e implementacion di e maneho di participacion y dividendo na tur compania estatal di Gobierno. E maneho aki ta necesario pa asina contribui na e meta formula den Landspakket pa locual ta gasto y efectividad di e sector publico na Aruba.