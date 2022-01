Ta sospecha ex locutor Weert di a abusa di yiunan di su pareha tambe

The content originally appeared on: Diario

Ademas di a abusa di un mucha di 14 aña

ORANJESTAD (AAN):– Diabierna mainta den sala di Corte a bin haya sa cu Ministerio Publico a cuminsa un otro caso mas di abuso contra e ex locutor Rudy “Elvis” Weert. Den e articulo aki ta concentra riba e caso nobo mientras cu den un otro articulo ta concentra riba e caso anterior.

ABUSA DI YIUNAN DI SU PAREHA

Fiscal a acusa Weert di a abusa su dos yiunan di crianza menor di edad. Un di e muchanan, M., a declara cu Weert a mishi na su partinan intimo riba 22 y 23 October 2012. E otro ruman J. a declara cu Weert na 2019 a force tene relacion sexual.

SOSPECHOSO TA DESMENTI

Hues puntra Weert kico e ta pensa di e dos muchanan M. y J. nan declaracion. Ta asina cu den sala di Corte a presenta un di e muchanan tabata presente den Corte. Weert a bisa Hues cu nan no ta berdad. Hues a repasa e procesverbaal. Hues a bisa cu tata di e muchanan, e homber B., na December 2012 a haci denuncia. Esaki despues cu Voogdijraad a informa e tata cu e mucha M. cu tabata bay un school a bisa maestra cu el a wordo abusa. E mama di e mucha no kier a haci denuncia. E tata a bisa cu e yiu a bis’e cu Weert a mishi na su partinan intimo y a penetr’e. Ora e mucha M. a reclama pa stop, Weert a bis’e pa no bisa nada. E mucha M. a bisa cu el a lanta bay. Un trahador social a bisa cu un amiga di M. a bisa cu M. a cont’e cu e anochi anterior Weert a mishi cun’e. E trahador social a bay papia cu M. E trahador social a bisa e mama pa bay Voogdijraad. E mama a bisa cu e no ta kere M. y no ta bay Voogdijraad. E ora ey e trahador social a bay Voogdijraad. Segun mama di e muchanan, ta e tata a instrui e mucha kico pa papia y a regal’e laptop.

Weert a declara na Polis, cu e tabata yuda M. cu tarea di cas den Weert su cama. Despues a bay den sala sinta wak television y e mucha tambe a bay sinta. A wak telenoticia y a bay den camber bek pa yuda e otro. Despues el a bay den sala y ripara e television tabata paga y M. no tabata den sala mas. Hues a mustra cu M. ta bisa cu riba sofa e abuso a sosode ora cu Weert a bis’e pa sinta mas serca y Weert a mishi na su pecho y su parti intimo.

VICTIMA CUMINSA YORA

Hues a sigui cu e declaracion di e otro mucha J. Hues a mustra cu J. a bisa cu den noticia el a mira cu Weert a wordo deteni y cu Polis ta pidi si tin hende cu sa di caso pa notifica. J .a bisa cu e sa cu Weert a mishi cu su ruman muher M. El a dicidi di bay Polis.

Ora cu Hues a cuminsa lesa declaracion di J., su ruman M. cu tabata den sala di Corte, a cuminsa yora y bira emociona. Un miembro di CEA femenino, e griffier femenino y un traductor femenino di biaha a bay atende cu M. Hues a pospone e caso un rato pa asina por atende cu M. El a wordo hiba pafor di sala di Corte. Despues di un rato cu el a trankilisa, el a bolbe den sala di Corte.

ABUSA DI MUCHA

Hues a sigui cu e mucha J. a declara cu tempo e tabatin 6 aña, Weert tabata bañ’e pasobra e mama di J. a pidi’e. Segun e mucha J., Weert tabata bis’e cu ora e bira grandi, e lo haya bunita curpa. Tempo J. tabatin 14 aña, el a wordo abusa door di Weert. Segun J. e y su ruman homber tabata drumi den e camber hunto cu Weert y nan mama. J. tabata drumi banda unda Weert tabata drumi y e ruman homber banda di e mama. Banda di 3’or anochi, J. a stop di scucha musica riba su cellular musica. Weert a lanta for di cama y a pidi J. pa bay den sala. J. a nenga y e momento ey e mama a lanta. Weert bay drumi banda di mama. Despues Weert a bay drumi banda di J. y a tapa su boca cu un man y cu e otro man e tabata mishi na su partinan intimo. Despues di un rato, Weert a kita sunu y penetr’e. E mucha a yora. El a bisa Polis cu el a haya hopi dolor y tabata yora. Weert a bis’e pa keda keto sino e lo bay haci mesun cos cu su ruman homber chikito.

VICTIMA A CORTA SU MES CU BLADE

Su siguiente dia e mucha J. a bisa su mama cu e kier biba cerca su tata. E no a conta e mama pasobra e mama no ta kere. J. no a conta su tata tampoco pakico a bay biba cerca dje. Ta asina cu na dado momento J. a bira depresivo y a cuminsa corta su mes cu blade. El a wordo trata pa psicologo y el a conta psicologo kico a pasa cun’e. Hues a remarca cu e no a haya relato di school cu a mira e mucha ta corta su mes. Tampoco tin relato di psicologo.

MAMA NO TA KERE SU YIUNAN

Hues a mustra cu e mama a bisa cu Weert ta respeta su yiunan y nunca a baña nan. Segun e mama, e yiunan kier pa nan kibra relacion y pesey nan a gaña riba Weert. E mama a bisa cu semper e ta drumi den braza di Weert y ta imposibel cu esaki a pasa.

Weert mes ta desmenti y a bisa cu J. tabata drumi na banda di su mama y no tin espacio pa cana eynan. Ta imposibel cu e por a bay na J. Ademas su pareha ta spierta di biaha si sinti un sonido. Hues a remarca cu no tin ningun potret di e camber pa mira e situacion.

FISCAL

Fiscal ta haya Weert culpable. El a bisa cu aunke no tin prueba di sosten, a usa e declaracion di e victima G., caminda Weert ta admiti. Esaki pasobra ta e mesun forma di actua ta bin padilanti. En total ta papia di 3 mucha cu a wordo viola y 4 biaha inmoralidad. Fiscal a exigi 12 aña di prison pa Weert.