Ta pidi comunidad pa haci maximo esfuerzo pa spaar coriente durante Augustus y September

ORANJESTAD (AAN) – Asja Dongen, Relacionista Publico di WEB Aruba NV, a comenta cu Aruba ta bay drenta den e temporada mas caluroso di aña, cu ta Augustus cu September proximo.

El a bisa cu mescos cu añanan anterior, WEB Aruba NV ta pidi comunidad pa ta conciente riba uzo di coriente. Pa no cende luz of airco si no mester, pa asina yuda spaar energia tanto pa e fluho en general pa yuda e sistema, como den cada hogar.

E peticion aki ta keda, vooral riba uzo di airco, fan, etc. WEB no por dicidi pa un persona cuanto coriente e tin cu uza, si un y tur yuda por mantene e demanda creciente y limite mas tanto posibel. “Manera nos a splica varios biaha tambe, nos ta den bon contacto y cooperacion cu e usuarionan grandi cu ta e hotelnan, y asina cu ta necesario nos ta notifica nan y puntra nan si nan por coopera cu nos pa enberdad uza nan generator, pero eigenlijk no ta pa e usuarionan grandi so.

Si den e periodo di vakantie bo ta mas na cas, toch tene cuenta y no laga e airco draai 24/7, busca toch manera di bo mes ta den sombra, of haci un tiki esfuerzo pa toch limita e consumo. Cu temperatura ta subi, nos no por yuda; pero nos por busca alternativanan pa por maneha e situacion”, Asja Dongen, Relacionista Publico di WEB Aruba NV, a remarca.