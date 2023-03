Ta Mike de Meza a gaña y e tin hopi splicacion pa duna Parlamento y su partido

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber tocante caso Tofanelli:

ORANJESTAD (AAN) – Tocante e discusion cu ta tumando lugar, relaciona cu e caso Tofanelli, Otmar Oduber a yama un conferencia di prensa den cual a duna su version, indicando cu Ministerio Publico ta hinke den e caso aki, pa scapa su cara.

Manera ta conoci e ta trata di e contrato cu gobierno di AVP a kibra cu “Lee Tofanelli Associated” cu tabata organiza Aruba Music Festival, añanan prome cu nan a gana eleccion 2009, locual a bay para den Corte y mester resolve ainda pa gobierno actual, cu tin nada di haber cu e asunto.

Oduber a expresa cu Mike de Meza a gaña su coleganan y tur esnan cu tabata den gobierno e tempo ey, y mester bay duna un splicacion, pakico el a exonera Edison Briesen, pakico e no a sigui e caso manera Central Accountings Dienst a bisa, di con e no a haci caso di Hof cu a bisa pa bay bek na LTA y puntra ken ta responsable si of no.

Oduber ta kere cu de Meza kier a pasa su coleganan un fast ball, y e ta spera cu ohala esaki ta e comienzo di un politica unda cu di berdad “nos bisa, tende nos no ta pone man riba cabes di otro mas”.

“Nos no ta laba mas cabey di burico, manera señor Nel Oduber ta bisa, pero cu awo tur hende para den nan zapato, politicamente, y carga responsabilidad”, Otmar Oduber a señala.

El a sigui bisa: “Un carta hopi pisa tabata tin di Central Accountings Dienst e tempo ey, unda a uza e lenguahe di cu ami Otmar Oduber ta personalmente responsable si e contrato mester a sigui. Anto pa awe ta bay papia di persecusion. Laga mi bisa esaki bon cla, Otmar no a persigui ningun politico aki na Aruba. Mi no a entrega keho contra ningun politico aki na Aruba. Ni un! Un, aworaki, cu ta Marisol Lopez-Tromp, e gañado, cu a bay Ministerio Publico, entrega un keho falso. Ta e unico keho cu mi a entrega den mi carera politico cu mi tabata tin. Y mi no a entregue den mi carera politico, mi a entreg’e despues”, Otmar Oduber a señala.

Segun Oduber, e ta kere cu Mike de Meza tin hopi cos pa bay splica pueblo y Parlamento di Aruba.

E hecho cu Ministerio Publico ta actua contra Otmar Oduber, e no por pensa otro cu OM kier scapa cara.

Esaki den sentido cu OM no por ni a traha e caso Flamingo pasobra no tin ni testigo den e caso aki.

“Nan a cuminza un investigacion tres aña pasa, pa cual nan a drenta mi cas na 2020 pa acusacionnan cu nan a laga cay full, despues a bin cu e acusacion di Marisol, y a sigui cu si un tereno aki un tereno aya, sin pia ni cabes. A yega un punto aworaki, cu mi ta bisa ‘ta basta!’ Mi abogado tabata tey atrobe, den tur interogacion cu tabata tin, y atrobe mi ta ripiti den su presencia, ni un acusacion contra Otmar Oduber di ningun hende. Manipulacion di parti di Ministerio Publico, y engaño, mentira, cartanan falso di RST. Mi no ta papi’e pasobra mi kier papia contra husticia, nos a prueba den Corte, cu nan a bin cu documentonan falso riba mi”, Oduber a remarca.