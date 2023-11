Ta importante pa e persona diabetico sa cual ta su factornan di riesgo pa preveni complicacionnan

The content originally appeared on: Diario

Charlene Leslie di Fundacion Diabetico Aruba:

ORANJESTAD (AAN)— Riba 14 di November a keda conmemora e Dia Mundial di Diabetes, y den e contexto aki DIARIO a entrevista Charlene Leslie, di Fundacion Diabetico Aruba.

E dia aki a wordo observa no solamente na Aruba pero rond mundo, unda ta pone enfoke riba Diabetes tipo 2. Charlene a bisa cu entre mas halto e edad ta, mas grandi ta e riesgo pa haya e malesa cronico aki.

Otro factornan di riesgo ta estilo di bida, sobrepeso, obesidad, alimentacion, cantidad di movecion. El a subraya cu e edad cu personanan ta haya diabetes ta bahando.

Aunke e fundacion no tin cifranan concreto, e ta scucha di hopi profesional den salud cu diabetes ta alcanzando na personanan den edad mas y mas jong.

“Loke si nos sa ta cu na 2022, di esnan cu ta asegura na AZV, 8.3% ta usando medicamento pa diabetes, pero e Federacion Internacional tambe ta indica cu casi mitad di esnan cu ta diabetico, cu tin sucu halto den nan sanger no ta diagnostica ainda. Pues, nos por asumi cu e cifra aki ta hopi mas halto tambe”, Charlene Leslie a señala.

El a agrega cu e cantidad di hende na Aruba cu ta uza remedi ta un di e porcentahenan mas halto den nos region. El a menciona e tema di e aña aki di e Federacion Internacional, cu ta “Know your risk, know what to do” y Fundacion Diabetico Aruba kier pone atencion enberdad, pa check e riesgonan di haya diabetes.

“Pues, no solamente e maneho di diabetes na momento cu e persona tin’e pero tambe ta importante pa preveni e complicacionnan pero tambe sa kico ta mi factornan di riesgo, con grandi mi riesgo ta pa por haya diabetes. Nos tin riesgonan cu mi por modifica manera mi estilo di bida, sobrepeso, obesidad, con mi ta come, con mi ta bebe, pero tambe tin factornan di riesgo cu no nos no por modifica, manera edad, factornan den famia manera si e mama, si un ruman tin diabetes, e chens ta mas grandi pa e otro tambe hay’e”.

E edad y factor familiar un persona no por cambi’e pero si por cambia su estilo di bida, el a enfatiza.

Esaki ta specificamente den caso di Diabetes tipo 2, pero tambe tin Diabetes tipo 1, cu tambe mester di su atencion, Charlene Leslie a agrega.

“T’asina si cu e grupo cu tin Diabetes 1 ta hopi mas chikito. Esaki ta un tipo di diabetes cu nos no por preveni, e ta mara na factornan genetico tambe. Nos tin 30 mucha cu tin diabetes tipo 1, y cantidad di adulto nos no conoce”, Charlene Leslie a menciona.