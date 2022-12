Ta hopi necesario pa comunidad sa y compronde con importante nan ayuda ta

The content originally appeared on: Diario

Natalie Tromp di Centro di Famia di Crianza:

ORANJESTAD (AAN) – Manera ta conoci, Departamento di Asunto Social (DAS) a organiza un Carousel, den cual como diez instancia a participa cu un tent informativo. E Carousel a wordo yama “Topa nos na mita”.

E evento a tuma lugar den e parkinglot di DAS San Nicolas. Natalie Vorst a duna DIARIO un entrevista y riba potret e ta mustra un bunita poster cu e expresionnan “Bisa NO na violencia, bisa SI na un miho futuro”, manera por mira riba potret.

CENTRO FAMIA DI CRIANZA:

Centro Famia di Crianza ta un di e instancianan cu a participa, cual ta dirigi pa e Trahador Social Natalie Tromp. El a comenta cu nan ta aprecia hopi e invitacion di DAS pa participa den e carousel, pa asina comunidad di Aruba por sera conoci cu e Centro.

“Nos ta un instancia cu no ta mucho conoci. Nos ta Centro Famia di Crianza y nos ta busca famianan of personanan den comunidad, cu kier bira famia di crianza pa un mucha.

Tin diferente tipo di manera cu un famia por bira famia di crianza. Mi ta kere cu ta necesario pa comunidad di Aruba sa y compronde, con importante nan ayudo ta, pasobra nos ta papiando di un mucha cu no por ta den su propio hogar cu su mayornan, door di e situacion cu ta pasando na cas, anto e mucha aki no por bay keda, tampoco, den un internado, pa largo. Den un famia e ta sigui desaroya mihor y door di esey, nos ta pidi comunidad di Aruba pa por fabor acerca nos, pa asina ey yuda un mucha.

Nos tin mucha entre 0 te cu 18 aña, pero hopi persona ta bin pa e chikitonan, pero e grandinan tambe tin mester di calor, cariño y atencion y un guia. Pero hopi persona ta pensa cu si, pa e comportacion, mientras cu e comportacion ta bin pa locual nan ta pasando aden. Traumanan, problemanan na cas, y e desconfianza cu nan tin, cu nan ta bay pasa den dje atrobe. Anto nan mester hende cu ta compronde esaki y ta dispuesto pa duna nan un chens. E adolescentenan no a pidi pa locual nan a pasa aden na cas. Nan ta esnan cu mester di un ayudo y nos como comunidad no por bira lomba pa nan”, Natalie Tromp a bisa.

E rekisitonan pa bira famia/mayor di crianza ta: ser mayor di 21 aña di edad, mester ta residencia na Aruba door cu e muchanan ta keda den contacto cu nan mayor y rumannan y tambe mester ta un persona cu no tin historia penal, kiermen cu no a comete un delito grave. No ta importa si e persona ta casa, acompaña of soltero, si tin pareha di mesun sexo y tampoco si tin yiu of no. E ta depende di e compatibilidad (empatia) cu e mucha. Y tambe e mester ta habri pa tin contacto cu e mayornan biologico si por ta asina leu, y ademas nan mester tin un bida stabil.