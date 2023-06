Ta cuestiona validez di carta di sospechoso cu a tira mata Eddy Rincon Bravo na Hues

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta te den oranan di merdia, a tuma lugar tratamento di e lamentabel caso di mata e homber Eddy Rinco Bravo banda di e tanki riba Sero Alejandro na Savaneta. Abogado mr. Emerencia a representa e sospechoso principal di a tira mata, esta S.J.W. (22), kende no a duna ningun declaracion na

Recherche. Diabierna mainta Hues a bisa cu el a ricibi un dia promer cu tratamento di e caso, un carta cu e declaracion cu S.J.W. ta haci pa Hues. Den e carta S.J.W. lo ta declara kico tur a sosode. Ta asina cu Hues a cuminsa cu puntra S.J.W. kico a pasa y S.J.W. a duna su declaracion.

Discusion riba validez di carta: Despues di a duna su declaracion, Fiscal a haci S.J.W. diferente pregunta riba e carta. Entre otro el a puntra si S.J.W. a skirbi e carta. S.J.W. a bisa cu el a skirbi e carta. Fiscal a remarca cu e carta ta getype, pues no ta S.J.W. a skirbi’e. Aki ta caminda cu abogado mr. Emerencia a reacciona fuerte riba Fiscal mustrando cu Fiscal ta insinuando cos. Fiscal a reacciona cu con e sa si loke ta para riba e carta ta loke S.J.W. a skirbi. El a pidi e abogado pa e carta original cu S.J.W. a skirbi. mr. Emerencia, den voz halto a bisa Hues cu S.J.W. a dun’e e carta skirbi na man y el a traha e carta getype y despues a repasa esaki cu S.J.W. Ora cu S.J.W. a aproba e carta, e abogado a manda esaki pa Fiscal y Hues.

Fiscal ta cuestiona e forma con e carta ta traha. El a bisa Hues cu e no ta haya cu por usa e carta di S.J.W. Fiscal a mustra cu durante 7 luna S.J.W. no a bisa nada na Polis y awor ta traha un carta cu el a repasa cu su abogado. Pakico no a duna un declaracion oficial na Polis! Na opinion di Fiscal, ta despues cu S.J.W. tabata sa di e contenido di e raport di Polis, 1 dia promer cu e tratamento di e caso, e ta bin cu un carta.

Hues a para discusion: Abogado mr. Emerencia a cuminsa critica Fiscal pa e insinuacionnan. Ora cu e discusion a escala, Hues a intermedia di biaha y para tur cos. Hues a bisa e abogado cu Fiscal tin razon cu mester a duna declaracion na Polis of e carta skirbi na man. Fiscal a puntra mr. Emerencia si e por duna e carta skirbi na man y abogado mr. Emerencia a bisa cu no pasobra S.J.W. no kier.

Fiscal a puntra S.J.W. pakico ta awor e ta duna un declaracion. Segun S.J.W., ainda e ta den panico pesey e no a duna declaracion. Fiscal a haci S.J.W. hopi pregunta y por a compronde cu S.J.W. a lesa e declaracion di e Chines K.M.L. y e amiga di K.M.L. cu tabata den e auto ora cu e tiramento a sosode. Despues el a skirbi e carta. S.J.W. a bisa Hues cu tin cosnan den nan declaracion cu no ta berdad. El a bisa cu no ta berdad cu e tabatin un arma. Ta asina cu Fiscal a baha pisa riba S.J.W. Den un otro articulo lo publica esaki.