Ta cuestiona ambientalistanan y Huez cu kier para e unico hotel cu kier desaroya pariba di brug

Presidente di SNBA Errol de Freitas:

ORANJESTAD (AAN) – Errol de Freitas, Presidente di San Nicolas Business Association (SNBA), den entrevista cu DIARIO, a mustra su preocupacion pa e desaroyo di Secrets Hotel y aunke cu tur respet pa nan, e ta puntra e ambientalistanan “na unda nan tabata tur e añanan aki? Y awo kier para e unico proyecto di hotel na San Nicolas!

De Freitas a remarca cu no ta papiando di un proyecto di miles, pero nan ta papiando di miyones di florin. E problema no ta cu nan por para e proyecto, sino cu si nan kier a rek e diferente procesonan (legal) e desaroyador no ta bay logra su meta, di por habri den e temporada halto di 2025.

El a reitera cu ta trata di un hotel di dos miyon plus, y SNBA a haci presentacion pa su miembronan, y a pidi e desaroyadornan bin mas trempan, pero no por a haci e community gardening, pero nan mester a bay atrobe. “E ta asina simple, cu nos tin cu actua na interes general. Mi por imagina mi, cu den tur informacion, e simple hecho cu Huez a dicidi di para un proyecto di e indole asina aki, kico ta e mensahe cu e ta mandando pa otro proyectonan di Aruba?”, de Freitas a comenta.

El a agrega cu tin situacionnan den Seroe Colorado cu e conoce doñonan di cas cu nan bista a wordo stroba, cu a bay Corte mas di tres biaha y nan a perde nan caso. Anto de Freitas ta puntra su mes, kico e proyecto Secrets ta strobando? “ Mi no kier kere ta un bista. Ora bo ta yega bo cas den Colony, tur caminda tin bista y mi no ta weita ki bista nos ta papiando di dje, mi kier keda riba e tema di bista, pero nos ta papiando di e seriedad di e proyecto. Nos ta papiando di un oportunidad pa San Nicolas, di un oportunidad pa empleo”, de Freitas a subraya.

De freitas a agrega cu e proyecto aki lo no bay stroba beach, pasobra e ta di e indole di hotel cu tin cinco of seis piscina infinity, un waiter cu ta sirbi bo 24/7. “Locual nos no kier pa pasa ta pa e desaroyadornan no perde nan energia y nan deseo. Esey ta importante!” el a señala.

De Freitas a expresa cu tin tur respet pa e ambientalistanan pero “honestamente, na unda nan tabata tur e añanan aki? Y awor nan kier yega para e unico prome hotel cu nos tin pariba pa desaroya, cu e economia”.

De Freitas a haci un yamada na pueblo di Aruba, y nan ta bay filma pa pueblo en general wak kico e pueblo di San Nicolas ta pensa di e proyecto aki.