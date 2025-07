Ta buscando cientifico y investigado cu tin un conexion cu e islanan ABCSSS

Pa investiga esaki, a desaroya un cuestionario online cortico. Si bo a caba di studia y awor ta traha riba tereno di investigacion – of si bo conoce hende cu ta haci esaki – por fabor participa. Bo tin yiu cu ta traha riba tereno di ciencia? Laga nan sa!

Hopi studiante di nos region ta bai studia afo y despues ta forma un carera den mundo cientifico. Tin cu ta bolbe, y otro ta contribui for di exterior. Pero, ken nan ta? Ki specialisacion nan tin? Y con nan por yuda nos comunidad?

ORANJESTAD (AAN): Unda e academico- y investigadonan di nos islanan ta? Esaki ta e pregunta principal di e proyecto Mapping the Caribbean Researchers,

This content originally appeared on Diario Online