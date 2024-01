Ta boga pa gobierno legaliza e mas di 10 mil ilegal cu ta traha na Aruba pero no ta contribui cu nada

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber lider di Plataforma Pais:

*Pa baha e prima di AZV pa nos grandinan!

ORANJESTAD (AAN) – E politico Otmar Oduber, lider di Plataforma Nos Pais, den e rueda di prensa di Diamars di e siman aki, a elabora tocante e tema di “nos pensionadonan”, y a reitera cu e tabata tin un reunion cu OPPA, aña pasa, for di unda el a haya diferente informacion, cu el a relata aña pasa tambe y cu hopi hende por corda.

Oduber ta contento di a realiza e reunion aki na 2023. E ta corda cu hopi politico a lanta fo’i soño y a cuminza papia di e pensionadonan, kiermen nan a realiza cu nan ta existi.

Ora cu Oduber a sinta cu OPPA a bin realiza cu tin mas di 26 mil pensionado na Aruba, di cual mas di 18 mil ta biba cu menos di 800 florin pa luna.

“Ta inhusto, ta inhumano, ni pa papia mes di esnan cu no ta yega na 300 ni 400 florin di pensioen; hendenan cu por ta a bin Aruba laat, no a participa completamente pa haya un pension completo. Pero e gran mayoria di Arubianonan cu a traha henter nan bida, casi 18 mil di nos grandinan ta biba di 800 y pico florin pa luna. No ta husto. Nos a tende cu esaki ta bira e topico principal di gobierno? No! Nos ta tende un minister cu ta encarga cu ouderzorg, cu ta bayendo pa tres aña como minister y loke el a haya ta un telefon cu nos grandinan por yama y duna un keho, anto mi no sa kico ta pasa cu e keho ey. Ni un hende no sa kico ta pasa e keho ey. Tres aña a tuma Minister Ursell Arends pa haya un number di telefon pa nos grandinan ora cu algo pasa nan por yama”, Otmar Oduber a señala.

El a puntra pueblo si e ta kere cu ta normal cu nos pensionadonan ta yora, grita, y awo ta paga ainda 9.5% di prima di AZV. “E cos aki mester stop, e no por sigui, e no ta husto pa nos pensionadonan cu despues di a paga henter nan bida, nan tin cu paga e porcion di dunador di trabao y como trahado na AZV 9.5%. Nan ta paga mas cu cierto miembronan di Parlamento ta paga pa nan AZV”, Oduber a señala.

Un di e maneranan cu por solucion’e ta cu nan mester tin e BALOR di legaliza tur e 10.012 hendenan cu ta trahando y Aruba no ta hayando ni un cen for di nan, laga nan cuminza contribui tambe cu AZV, pa nos por deduci e prima di AZV di nos pensionadonan, cu alomenos 50%. Djis di atende y resolve un otro problema, cu ta e ilegalidad cu tin na Aruba”, Otmar Oduber a señala.