Ta bay tin un ‘Virtual Business Matchmaking’ entre Aruba y Venezuela dia 9 di November 9 na Camara di Comercio

Minister Geoffrey Wever

ORANJESTAD (AAN): Durante conferencia di prensa Minister di Asuntonan Economico, Geoffrey Wever, conhuntamente cu Presidente di Camara di Comercio, Sr. Gavril Mansur, a anuncia Virtual Business Matchmaking Event pa comerciantenan di Aruba conecta cu comerciantenan di Venezuela. Esaki lo tuma luga dia 9 di november binidero, cuminsando pa 10:00 di mainta, y lo tuma luga na Kamer van Koophandel (KvK).

E Business Matchmaking Virtual a ser organisa den un colaboracion entre Ministerio di Asuntonan Economico y KvK. Minister Geoffrey Wever a indica, cu despues di a mira e potencial comercial durante e Trade Mission pa Colombia e aña aki, a fortifica su vision mas aun, pa enfoca riba establece y fortalese lasonan comercial cu nos paisnan bisiña, pa cual Venezuela tambe tin oportunidad.

Nos intencion ta pa trece exportadornan Venezolano, especialmente den e industria di alimentacion y material di construccon den contacto cu importadornan Arubiano. Minister Wever ta mira espacio pa awo stimula y facilita hacimento di negoshi entre Aruba y Venezuela ya cu esaki ta na beneficio di e consumidor cu posiblemente por beneficia di miho prijs, of mas variacion y obtenibilidad di producto.

“Colaboracion entre partners den region na beneficio di nos comerciantenan y e consumidor ta keda un prioridad”. Lamentablemente nos a wak prijs di producto di alimentacion y construccion subi e ultimo lunanan y esaki ta un manera pa trece mihor prijs pa nos cuidadanonan. Minister Wever ta gradici Sr. Mansure y henter e ekipo di Camara di Comercio pa ta un partner importante pa logra realisa e evento aki, un muestra di e potencial di colaboracion entre sector priva y gobierno.

Comerciantenan cu ta interesa den participa den e Virtual Business Matchmaking ta encurasha pa inscribi door di manda un email na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tambe por acudi na social media di Minister Geoffrey Wever caminda tin un link obtenibel, of na representantenan di Camara di Comercio pa mas informacion y registracion.