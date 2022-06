Ta bay adapta, cambia, moderniza full e proceso di peticion y otorgamento di permisonan pa Horeca

The content originally appeared on: Diario

Minister Dangui Oduber a anuncia: —- *Tur e proceso ta pasa di manual pa online

ORANJESTAD (AAN) – Minister di Turismo y Salud, señor Dangui Oduber, a hiba palabra den e conferencia di prensa di Gobierno di Diahuebs 2 di Juni awo. El a elabora tocante e introduccion di e sistema online pa e comerciantenan haci peticion y haya un di e vergunningnan cu, seguidamente, el a menciona.

E mandatario a cuminza bisando cu, manera ta conoci, e Landsverordening Instelling Ministerie (LIM) di e Ministerio di turismo y salud, ta esun encarga cu otorgamento di diferente permiso, pa loke ta trata Horeca y hotelnan.

E permisonan cu e ministerio aki ta otorga, ta entre otro: Hotel Vergunning, All Inclusive Vergunning, Coffie Huis Vergunning, Sliterij Vergunning, Bierhuisvergunning, Restaurant Vergunning, Ice Cream Parlou Vergunning, Logement Vergunning.

E mandatario a declara cu algun tempo caba, desde e prome Gabinete Wever-Croes, a realiza diferente ehercicio pa wak kico por haci pa mehora e servicio cu ta wordo duna na clientenan di gobierno, esta e comerciantenan, ora nan haci peticion pa diferente permiso; kico nan por moderniza, cambia y adapta pa ofrece un servicio mas rapido y eficiente.

“Despues di hopi ehercicio, nos a conclui cu un di e retonan grandi ta e manera con e proceso ta hinca den otro, na e momentonan aki. Actualmente, tur proceso cu ta wordo encamina pa cualkier di e permisonan aki ta bay manual. Tin cu yena un formulario y controlnan mester wordo haci pa e diferente departamentonan ora conseho ta positivo. E ora ey un establecimento ta bin na remarca, pa un di e permisonan aki”, e dignatario a splica.

“Loke mi kier anuncia awe ta cu nos ta bay adapta, cambia y moderniza henter e proceso. Nos ta bay digitaliza esaki completamente, pa asina traha mas eficiente, facilita e comerciantenan pa no tin cu bishita diferente departamento puntra pa un status update, unda su permiso por ta pega, of ki dia e controlnan ta tuma lugar. Ya caba nos a cuminza cu e proceso aki y si e cana segun nos schedule, pa e di tres of cuater cuartal di e aña aki nos lo por ta cla cu esaki, unda un comerciante por haci su peticion online via un web portal”, Minister Oduber a agrega.

E mandatario a splica cu e comerciante por ricibi su permiso tambe online, y cu esaki sigur ta bay elimina burocracia y ta bay brinda un bon servicio na e comerciantenan cu ta haci un peticion pa cualkier di e permisonan menciona, e minister a reitera.