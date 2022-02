SWM moet vleugels uitslaan

02/02/2022 08:06 – Valerie Fris

SWM-directeur Clifton Lienga wil het bedrijf binnen drie jaar financieel gezond hebben. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – “Binnen nu en drie jaar wil ik de organisatie zover brengen dat we kostendekkend zijn, want dat is momenteel niet het geval. De watertarieve-n liggen thans onder de kostprijs.” Clifton Lienga (40), sinds 7 januari aangesteld als directeur, bekijkt nu hoe de Surinaamsch-e Waterleidingmaatschappij (SWM) op een andere manier dan alleen tariefaanpassingen extra kan verdienen.

De Surinaamsche Waterleidingmaatschappij herdenkt vandaag dat negentig jaar geleden op 2 februari 1932 aan haar concessie werd verleend voor de aanleg en exploitatie van het waterleidingbedrijf. In dat verband sprak de Ware Tijd met Clifton Lienga. De herdenking van het jubileum zal vanwege de economische en de Covid-19-crisis, sober worden gevierd.

Het personeel krijgt wel een presentje dat is gebaseerd op een gezonde levensstijl. “Onze medewerkers zijn voor ons heel belangrijk dus willen wij hen stimuleren om meer te sporten en water te drinken”, vertelt de directeur, die ook voorganger is.

Lienga is geen onbekende. Hij is al veertien jaar in dienst van de SWM. Maar dat maakt zijn directeurschap er niet makkelijker op. “Nu kijk ik niet naar ??n afdeling, maar naar het totale plaatje. Ik heb eenieder nodig, zowel management als cao-personeel, vanwege de richting die wij opgaan met het bedrijf. In plaats van alleen uitvoeren van werkzaamheden ben ik vooral bezig met beleid maken.”

Op dit moment is hij nog bezig met de kennismakingsronde. Alle afdelingen hebben tot nu toe een presentatie voor hem gehouden waarin is verteld over hun werk en de problemen die ze tegenkomen. Hij zal op basis daarvan instructies geven welke zaken anders moeten worden aangepakt.

Met de vakbond binnen de SWM heeft hij al een ori?ntatiegesprek gehad. De directeur denkt dat door de slechte financi?le positie van het bedrijf moeilijk een salarisverhoging over 2021 zal kunnen worden geven, zeker omdat die met terugwerkende kracht zal moeten worden betaald. Voor dit jaar heeft hij al laten uitrekenen hoeveel verhoging het personeel maximaal zal kunnen ontvangen.

Verdiencapaciteit

De directeur zegt dat zal worden nagegaan of sommige afdelingen zelfvoorzienend kunnen worden gemaakt. Hij bekijkt ook hoe de SWM op een andere manier dan tariefaanpassingen alleen extra kan verdienen. Een idee is nieuwe markten aanboren, zoals water in fles verpakking. “Er is een haalbaarheidsstudie hiervoor gedaan. We willen een bottling bedrijf oprichten en zullen internationaal kijken hoe andere waterbedrijven dat doen. Geld voor een nieuw bedrijf is er niet, maar we zijn bezig te bekijken hoe we aan financiering kunnen komen.”

Lienga heeft het plan om accreditatie aan te vragen voor het lab van de SWM waardoor dit ingezet kan worden om zowel chemische als medische diensten te leveren aan landen in de regio. Het proces voor deze accreditatie is wel nog niet ingezet. Hij bekijkt ook de mogelijkheid van samenwerking met de Guyana Water Incorporated om deviezen voor de SWM te verdienen.

Hoewel de directeur zich niet alleen wil focussen op tariefaanpassing is dit onvermijdelijk. “In november is er ??n geweest maar nog werkt het bedrijf niet kostendekkend. De koers is enkele keren aangepast, maar onze tarieven niet. Onze gereedschappen en materialen worden in het buitenland besteld. De huidige tarieven zijn gebaseerd op een koers van SRD 14 voor een US dollar. Wij zullen toch weer met de regering moeten praten over een gefaseerde tariefverhoging, zeker omdat de koers niet op veertien is gebleven.”

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van de Ware Tijd

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina