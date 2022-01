Swit Watra traditie moet blijven voortleven

01/01/2022 13:00 – Tascha Aveloo

Gelukkig kon de swit watra -traditie dit jaar worden voortgezet. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Net naast het Vlaggenplein staat de grote kapa en de geur van de swit watra is duidelijk herkenbaar. Een zoete essence geur van bloemen en floridawater. Er staan vrijdag om half elf al een paar mensen te wachten, sommigen met flessen of een kleine emmer. Zij nemen de swit watra mee naar huis om daar ook met familie de swit watra te gebruiken.

Volgens Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Feydrasi Fu Afrikan Srananman, zijn bepaalde tradities en gewoontes een God gegeven ‘iets’. “Religie dat maken mensen zelf. Maar alles wat van God komt moet je in stand houden. Het is iets Goddelijks van jou.”

De eerste swit watra was uiteraard controversieel in 1993. Dat was dus negenentwintig jaar geleden door Ma Elly Purperhart en Robert Wijdenbosch, beide wijlen. Ruim zesentwintig jaar geleden kwam de Feydrasi erbij om de zaak met meer structuur te helpen ondersteunen. Vorig jaar was er geen swit watra, vanwege de covid-situatie en de toen opgelegde total lockdown.

