SVV verrassend op voorsprong in eerste klasse volleybalfinale

19/03/2022 18:02

-

John Zaalman

Yelyco-aanvaller Antoine Vliet (l) smasht de bal langs het blok van Meson Anakaba van SVV. Anakaba had op het eind wel succes door Vliet te blokken.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

“Ik hoop dat we woensdag direct kunnen afmaken.” Woorden van Duncan Hiwat nadat de Scholen Volleybalvereniging (SVV) zaterdagmiddag een verrassende 1-0 voorsprong nam in de mannen eerste klasse volleybalfinale. Van favoriet Yelyco werd met 2-1 (25-23, 16-25, 15-13) gewonnen.

Nadat Jonovan Wijngaarde SVV in de beslissende tiebreaker uit

een killer op setpoint bracht, liet Meson Anakaba de Ismay van

Wilgen Sporthal op haar grondvesten schudden door de aanval van

routinier Antoine Vliet te pareren. “Dat was een geweldige actie

van Meson”, onderstreept Hiwat.

Yelyco leek bij een 8-4 voorsprong goed op weg de wedstrijd in

haar voordeel te beslechten. “De derde set was echt een spektakel”,

vervolgt de SVV-aanvoerder. Faiq Lobo zorgde voor de ommekeer met

drie blocks op rij. Hij stopte de aanvallen van Damian Despo

(tweemaal) en Furgill Ong A Fat en bracht de stand daarmee op

13-13. “Ik hoop woensdag echt op winst”, aldus Hiwat.

Tegenhanger Gregory Levant onderkent dat nonchalance heeft

geresulteerd in het verlies van Yelyco. “Domme fouten en twee

verkeerde keuzes van Dion Brunings in de derde set en dan staan we

achter”, oordeelt de Yelyco-captain. “SVV heeft wel beter gespeeld

en ze wilden winnen. Wij gaan woensdag gelijkmaken en vrijdag is

het gedaan.”

SVV 1 en SVV 2 zullen in de U15-meisjesklasse de strijd om het

kampioenschap aanbinden. De zusterploegen schakelden

respectievelijk Marwina (25-17, 25-19) en Yelyco (25-22, 23-25,

15-7) zaterdag uit in de halve finale. Marwina nam in de halve

finale van de U23-vrouwenklasse een 1-0 voorsprong door SVV in

straight sets (26-24, 25-16) te verslaan.







