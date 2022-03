SVV snoept set af van triomfator Yelyco

04/03/2022 23:26

-

John Zaalman

Yelyco-aanvalster Fara Mahabier (5) en Romelsa Kemper (8) van SVV in een duel bij het net.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

“Ik ben blij dat het publiek een beetje plezier heeft gehad nadat SVV een set van ons heeft afgesnoept.” Woorden van oefenmeester Verdy Getrouw nadat Yelyco vrijdagavond een 1-0 voorsprong nam in de halve finale van de vrouwenvolleybal play-off. Het gelukte de Scholen Volleybalvereniging (SVV), die na twee uren in de goed gevulde Ismay van Wilgen Sporthal met 25-15, 25-27, 25-14, 25-10 verloor, voor het eerst in dit seizoen om een set van de favoriet te pakken.

In de enige setwinst leidde SVV met 17-13 voordat de ploeg van

Claudius Straal zichzelf middels fouten in de vingers sneed. Onder

meer Simone Elizee, Sharon Balkaran en Fara Mahabier hielpen Yelyco

het spel overnemen om zelfs op setpoint (24-19) te

brengen.

Josephina Durham van SVV zorgde echter met een succesvolle

overspeelbal voor de ommekeer. Teamgenote Romelsa Kemper bracht

ploegen uit aces langszij (24-24) voordat Balkaran Yelyco na een

lange rally weer op setpoint bracht. Na een fout van Elizee

bezegelden Britney Landolf (ace) en Durham (smash) de naar wat

later bleek enige setwinst voor SVV, dat in de daaropvolgende

perioden niets meer in de melk te brokkelen had. “We hadden de

vorige keer al van Yelyco moeten winnen”, onderstreepte

Straal.

“Er begint een beetje lijn in ons spel te komen en ik had ook

betere wissels. Ik ben redelijk tevreden over ons spel van vanavond

en verheugen ons op de tweede wedstrijd.” Getrouw focust zich op de

finale tegen Gideon. “In deze serie staat de winst al als een

paal boven water. We moeten nog gaan werken aan het mentale. De

skills setting bij ons is okay. Alleen moeten mijn speelsters niet

altijd slaan, maar ook verdedigen. Vandaar dat de focus nu gericht

is op trainen op verschillende facetten”, aldus de Yelyco-coach.

Antonie Manhoef en Elaine Marengo hadden de wedstrijdleiding in

handen.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina