SVJ veroordeelt openlijke bedreiging journalist

30/12/2021 12:30 – Van onze redactie

PARAMARIBO – De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) eist een diepgaand onderzoek met betrekking tot de ontdekking van twee scherpe handgranaten donderdagmorgen onder een auto bij de woning van haar lid tevens verslaggever bij de Ware Tijd, Jason Pinas. Deze openlijke bedreiging wordt met klem veroordeeld door de organisatie.

De projectielen zijn intussen door de Bomb Squad van de politie onschadelijk gemaakt en verwijderd. Naar aanleiding van deze verontrustende ontwikkeling heeft de regering de SVJ uitgenodigd voor een spoedonderhoud donderdagmiddag om 14:00 uur op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Betrekkingen (Bibis).

In verband met deze kwestie heeft de SVJ een verklaring uitgegeven die alsvolg luidt:

De Surinaamse Vereniging van Journalisten, ondersteund door het brede journalistieke veld, is geschokt over de handgranaten die vanochtend zijn aangetroffen onder een auto op het erf van journalist Jason Pinas. Ge?ist wordt dat er een grondig onderzoek wordt ingesteld naar de lafhartige aanval op de journalist op 14 december bij het gebouw van De Nationale Assemblee tijdens de uitoefening van zijn beroep. Hiermee is de persvrijheid ernstig in gevaar gebracht.

Het Openbaar Ministerie heeft intussen drie verdachten in beeld gebracht, een politieman en twee ‘ex-leden van het Jungle Commando’. Zij hebben schuld bekend, maar zij zijn niet in verzekering gesteld. De journalist is voor de ogen van velen, onder wie de vicepresident, in het openbaar op zodanige wijze mishandeld, waarbij hij nog steeds getraumatiseerd is door het gebeuren en dat er geen daadkracht wordt getoond door het Openbaar Ministerie.

Het is daarom volkomen onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie deze strafrechtelijke en feitelijke handelingen niet strafwaardig genoeg acht om op te treden tegen diegenen die zich hieraan hebben schuldig gemaakt. Het Openbaar Ministerie is aangeschreven en gevraagd om op basis van de wet te zorgen voor de rechtshandhaving in het strafrechtelijke onderzoek in deze zaak.

Intussen vinden openlijke bedreigingen plaats aan het adres van de journalist en de journalistiek, zonder dat er opgetreden wordt door de autoriteiten. Het is een zeer ernstige zaak dat er twee handgranaten zijn aangetroffen vanochtend onder een auto die op het erf van de journalist was geparkeerd. Wij eisen onmiddellijk een grondig onderzoek naar deze kwestie, waarbij de daders worden berecht. Aldus de SVJ in een zojuist uitgegeven verklaring.

