SVJ keurt interview met minderjarig slachtoffer seksueel misbruik af

De wijze waarop Culturu.TV aandacht heeft willen vragen voor seksueel misbruik van kinderen, door een interview met een nauwelijks onherkenbaar gemaakt minderjarig slachtoffer uit te zenden, wordt met klem afgekeurd door de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Te meer omdat het interview is gedaan door een lid van de vereniging en er geen kinderpsycholoog aanwezig was bij het vraaggesprek. Het zesjarig meisje werd vrijwel helemaal herkenbaar in beeld gebracht en is gevraagd expliciet haar misbruiktrauma te vertellen.

“De SVJ keurt het af dat het medium Culturu.TV de ethische

principes van de journalistiek door deze video te publiceren,

overboord heeft gegooid,” stelt de journalistenvereniging in een

verklaring. Vanuit het mediaveld en de autoriteiten is terecht

verontwaardigd gereageerd op deze uitzending van Culturu.TV dat op

social media opereert. Het in de ether brengen van een minderjarige

die slechts deels onherkenbaar is gemaakt, waardoor haar directe

omgeving wel meteen zal weten om wie het gaat, gaat aldus de SVJ,

in tegen alle principes van de ethisch verantwoorde journalistiek

en druist ook in tegen het Kinderrechtenverdrag waarin bescherming

van kinderen is opgenomen.

Door een minderjarige vrijwel herkenbaar te interviewen en wel

door een lid van de SVJ, heeft het medium de privacy van het kind

aangetast. Vanuit alle kanten is gevraagd om de video, die op de

YouTube-pagina van het medium was geplaatst, te verwijderen. Dit

gebeurde wel, echter na enige tijd, was de video weer online. Kort

daarna is de bewuste video permanent weggehaald. De SVJ benadrukt

dat het van groot belang is dat media-aandacht besteed wordt aan

kindermisbruik gerelateerde onderwerpen, maar de wijze waarop

Culturu.TV dat heeft aangepakt is niet de wijze waarop dat zou

moeten gebeuren.

Aangegeven wordt dat in een onderzoek naar de media-aandacht

voor kindermisbruik preventiestrategieen, de onderzoekers Kitzinger

en Skidmore in hun publicatie van 1995 hebben benadrukt dat

mediarepresentatie van gevallen van kindermishandeling belangrijk

is omdat het een publieke houding creeert die er toe leidt dat

beleid voor kinderbescherming wordt gemaakt. Hiermee wordt

aangedrongen op de noodzaak van passende methoden om het probleem

binnen sociale en wettelijke kaders aan te pakken.

“Culturu.TV is echter aan alle ethische journalistieke principes

voorbijgegaan in een streven aandacht voor bovenstaand onderwerp te

vragen. Als vakorganisatie van journalisten moeten wij er niet

alleen op toezien dat wij vrij ons beroep kunnen uitoefenen, maar

hebben wij ook als plicht om handelingen van collega’s in het veld

die zich niet houden aan de ethische afspraken binnen de vakgroep,

ook af te keuren,” stelt de SVJ. Het is voor de vereniging

duidelijk dat leden en collega’s in de media beter moeten

toerusten, zodat in het streven naar het op de agenda zetten van

misstanden, de ethische regels van de journalistik niet overboord

worden gegooid.

De SVJ zegt zich verder te zullen buigen over deze kwestie en

zal nagaan hoe soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Culturu.TV wordt geadviseerd om vanwege de misstap verontschuldigen

aan te bieden aan de familie van de geinterviewde en de totale

Surinaamse gemeenschap voor hetgeen zich heeft voorgedaan.







