SVJ heeft nieuw bestuur

30/01/2022 10:21 – Van onze redactie

Het nieuwe SVJ-bestuur: v.l.n.r Naomi Hoever (penningmeester), Raoul Lith (ondervoorzitter), Vishmohanie Thomas (voorzitter), Jason Pinas (secretaris) en Siphra Goudland (commissaris).

PARAMARIBO – De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft sinds zaterdagavond een nieuw ?n verjongd bestuur. Vishmohanie Thomas, journalist en hoofdredacteur bij nieuwssite Suriname Herald, is tijdens een algemene ledenvergadering bij acclamatie gekozen als de nieuwe voorzitter. Zij neemt het roer over van Carla Bo?tius die de organisatie vanaf 2017 heeft geleid.

Er bleek tijdens de ledenvergadering dat maar ??n kandidatenlijst was ingediend waardoor Thomas en haar kandidaatbestuursleden Raoul Lith (ondervoorzitter), Naomi Hoever (penningmeester), Jason Pinas (secretaris) en Siphra Goudland (commissaris) bij enkele kandidaatstelling gekozen werden om de organisatie de komende twee jaar te leiden. De bestuursverkiezing had eerder gehouden moeten worden, maar vanwege de COVID-19-pandemie die in maart 2020 zijn intrede in Suriname deed, werd die uitgesteld.

Een van de zaken die het nieuwe bestuur snel wil aanpakken is aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement mede op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende situtatie in Suriname en de wereld de afgelopen periode. Hierdoor zal het onder andere mogelijk worden gemaakt om ook virtuele bijeenkomsten te houden. In een korte presentatie zei voorzitter Thomas dat het streven is om met andere maatschappelijke organisaties projecten uit te voren en trainingen te verzorgen ten behoeve van journalisten.

Middels refreshmentcursussen zullen ook de vaardigheden van verslaggevers worden aangescherpt. De SVJ zal de komende periode ook meer gebruikmaken van sociale mediaplatformen als Facebook, Instagram en Twitter om de organisatie uit te dragen en de bewustwording over persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting bij de Surinaamse samenleving te bevorderen.

In oktober vorig jaar nam Thomas het initiatief waarbij journaisten middels een protestactie aandacht vroegen van de regering voor de voor verslaggevers onacceptabele gang van zaken tijdens persconferenties van de regering. Middels een protestbrief aan president Chandrikapersad Santokhi werdn de grieven naar voren gebracht, maar tegelijkertijd ook voorstellen aangedragen om zaken te verbeteren. In gesprekken daarna met regeringsleden en president Santokhi zelf heeft de regering aangegeven samen met journalisten en de SVJ te zullen werken aan verbetering van de zaken die de beroepsgroep dwarsliggen.

