SVJ hamert op naleving journalistieke codes

In een verklaring ter gelegenheid van de herdenking van de Internationale dag van de Persvrijheid dinsdag (vandaag) hamert de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) erop dat journalisten en mediahuizen zich houden aan de ethische codes van journalistiek. Het niet naleven van de beroepscodes kan volgens de organisatie leiden tot de onduidelijkheden en nadelige gevolgen voor de samenleving.

“De SVJ doet dan ook een dringend beroep op media en

journalisten zich te houden aan hun verantwoordelijkheid naar de

samenleving toe en de ethische codes zoals verwoord in de

internationaal geaccepteerde Code van Bordeaux, strikt na te

leven.” De Internationale dag van de Persvrijheid met als

thema ‘Journalistiek onder digitale druk’ staat dit jaar in het

teken van de impact van digitale media op persvrijheid, vrije

meningsuiting, toegang tot informatie en de veiligheid van

journalisten.

Door de toenemende opkomst van digitale media in Suriname

bereikt informatie de samenleving steeds sneller. Een mogelijk

gevaar daarbij is volgens de SVJ dat het naleven van de ethische

waarden en normen van het journalistieke beroep in het gedrang

raken omdat steeds vaker ook niet-journalisten de samenleving

bereiken. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gemeenschap. De

vereniging staat ook stil bij de relatie tussen de

regering/overheid en de pers.

De SVJ uit opnieuw haar ernstige bezorgdheid over de grote druk

waar de persvrijheid in Suriname de afgelopen maanden mee te maken

heeft gehad. “Het gaat daarbij onder andere over het mishandelen

van journalist Jason Pinas door beveiligers van de vicepresident en

zijn rol daarbij en zijn uitlatingen waarin hij de rol van de

onafhankelijke media en journalisten bagatelliseert. Ook een

recente oproep in het parlement om sancties te treffen tegen media

en journalisten, keurt de SVJ ernstig af. De uitingen worden

ervaren als een regelrechte aanslag op een van de pijlers van de

democratie.”

Met de hedendaagse uitdagingen voor zowel overheden als de

beroepsgroep, is de SVJ ervan overtuigd dat slechts een dialoog

tussen overheid en journalistiek het belang van de samenleving zal

dienen. Dit zal, aldus de journalistenvereniging, leiden tot het

naleven en respecteren van de persvrijheid en het recht van de

burger op informatie. De Internationale dag van de Persvrijheid 3

mei, werd in 1993 door de Verenigde Naties afgekondigd om

regeringen te herinneren aan hun plicht, artikel 19 van de

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, na te leven.

Op deze dag staan journalisten wereldwijd stil bij de ethische-

en beroepscodes van de journalistiek. Ook gedenken zij collega’s

die onder druk staan bij het uitoefenen van hun beroep en te maken

hebben met onder andere intimidatie, bedreigingen en martelingen,

met soms zelfmoord tot gevolg. Wereldwijd staat de beleving van de

persvrijheid onder druk. Het belangrijkste van de herdenking is te

wijzen op de onafhankelijkheid van media en journalisten. Media en

journalisten worden door de Verenigde Naties aangeduid als een

onmisbare pijler van de democratie, stelt de SVJ.







