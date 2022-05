SVJ en regering leggen basis voor verbetering werkrelatie

07/05/2022 19:38

-

Van onze redactie

PARAMARIBO –

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en minister Albert Ramdin hebben beaamd dat de wederzijdse relatie ernstig verstoord is geraakt door verschillende incidenten. Echter, partijen menen dat na het constructieve onderhoud de basis is gelegd voor het verbeteren van de werkrelatie en verstandhouding tussen journalisten, regering en overheidsinstanties.

Tussen de regering en de SVJ is een traject afgesproken om de

onderlinge relatie te verbeteren en te werken aan

kwaliteitsverbetering van zowel de informatievoorziening vanuit de

regering als aan de informatieverstrekking aan de samenleving door

de journalisten. Ook zal er een informeel gesprek plaatsvinden

tussen vicepresident Ronnie Brunswijk en de SVJ in aanwezigheid van

president Chandrikapersad Santokhi.

De relatie tussen journalisten en Brunswijk is ernstig

verstoord, nadat op 14 december 2021 zijn beveiligers Jason Pinas

van de Ware Tijd mishandelden en hij niet ingreep en vervolgens

over het ernstig incident loog in De Nationale Assemblee. De

journalisten hebben hem twee maanden geboycot. Sinds afloop daarvan

heeft hij vaker geweigerd de pers te woord te staan.

Conferentie

De regering en SVJ zullen nog dit jaar – uiterlijk juli – samen

een conferentie organiseren waarbij zal worden stilgestaan bij

onder meer de persvrijheid, het recht op vrije meningsuiting en de

rol van de media. Volgens Ramdin bestaat er over het algemeen nog

veel te weinig kennis over deze begrippen. In de

organisatiecommissie van de conferentie zitten twee van zijn

stafmedewerkers en twee SVJ-leden. Een andere afspraak is dat er

ten minste een keer per maand een persconferentie wordt gehouden

door Santokhi, Brunswijk en clusterministers.

Tijdens de ontmoeting vrijdag is lang stilgestaan bij de

toepassing van koloniale artikelen in het Wetboek van Strafrecht,

die mede hebben geleid tot incidenten die hebben bijgedragen aan de

val van Suriname op de internationale index voor persvrijheid. De

SVJ heeft benadrukt dat het hier om een fundamentele kwestie gaat

die de democratie ernstig aantast. Hieraan zal speciale aandacht

worden gegeven tijdens de conferentie en op andere momenten. De SVJ

hoopt dat dit uiteindelijk resulteert in het verwijderen van de

zogenoemde ‘muilgkorfwetten’.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina