SVJ dringt aan op dialoog over persvrijheid

INGEZONDEN –

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) brengt met deze open brief aan de regering en de samenleving het volgende onder de aandacht. In de afgelopen periode hebben zich enkele gebeurtenissen voorgedaan, waarbij zowel de garantie van het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid zijn geschonden en niet nageleefd. Integendeel is dit grondrecht beperkt door de opstelling van de autoriteiten.

De SVJ vindt het belangrijk dat hierover gesprekken worden

gevoerd tussen de regering, de SVJ en mediahuizen. De

journalistenvereniging vindt het jammer dat de aangekondigde

dialoog met de regering om te werken aan een goede relatie met

journalisten en de media uitblijft. Op brieven van de SVJ hierover

is er geen reactie gekomen.

De dialoog is nodig omdat ondanks beloftes en toezeggingen van

de vicepresident er geen verbetering gekomen is in zijn relatie tot

journalisten. De bewindsman heeft laten merken dat hij vindt dat

onafhankelijke journalisten en media niet belangrijk zijn om de

gemeenschap van informatie te voorzien. Ook blijkt dat de

vicepresident niet heeft begrepen dat de eerder gevoerde boycot

door journalisten tegen hem bedoeld is geweest vanwege zijn

handelingen en uitlatingen naar hen toe. De samenleving is door die

boycot nimmer in haar recht op informatie tekort gedaan.

In de samenleving, in de media en in De Nationale Assemblee is

terecht afkeuring uitgesproken over het onethische gedrag van

sommige journalisten. Echter, het is jammer dat tegelijkertijd ook

de oproep is gedaan voor het treffen van sanctiemaatregelen in

verband hiermee. De SVJ wil erop wijzen dat het recht op vrije

meningsuiting en de persvrijheid bij wet worden gegarandeerd. Dit

betekent zonder inmenging en gevaar voor politieke vervolging en

sancties. Dit is belangrijk voor de democratische belevenis. De

wetgeving biedt genoeg sancties bij overtreding van wetten.

De SVJ brengt onder de aandacht van de samenleving dat zij een

maatschappelijke organisatie is met statuten, een huishoudelijk

reglement en een gedragscode voor haar leden. In gevallen waar

leden zich niet houden aan de regels van de vereniging wordt dan

ook volgens de voorgeschreven regels corrigerend en preventief

opgetreden.

Namens de SVJ

Vishmohanie Thomas

Voorzitter

Jason Pinas

secretaris







