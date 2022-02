SVJ blijft ook na 31 jaar strijdvaardig voor bewaken persvrijheid

08/02/2022 14:02

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN – De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) viert dinsdag 8 februari haar 31-jarig bestaan. Door de omstandigheden, zoals de coronapandemie en het feit dat de persvrijheid in Suriname onder druk blijft staan, is besloten er geen feestdag van te maken, maar een dag van bezinning en tevens de eerste zichtbare activiteit van het onlangs gekozen bestuur.

Het nieuwe bestuur organiseert in Young Professionals Caf? daarom een discussieavond met als thema ‘Journalisten en staatsmedia’. Het doel van deze paneldiscussie is om na te gaan of overheidsmedia(huizen) ‘echte’ – dus betrouwbare – journalistiek kunnen uitoefenen in Suriname.

Het bestuur staat ook stil bij de bijdrage die besturen vanaf de oprichting hebben geleverd voor persvrijheid en het recht op informatie. Dat de SVJ nu al 31 jaar bestaat is vooral te danken aan de inzet en opofferingen van voorgaande bestuurders. Het zittende bestuur zal dat goede werk – hoe moeilijk dat ook lijkt onder de huidige omstandigheden – zoveel mogelijk voortzetten.

Journalisten wereldwijd, ook in Suriname, hebben nog steeds beperkingen en in sommige landen is het journalistieke vak zelfs letterlijk levensgevaarlijk. De SVJ staat dan ook graag stil bij de onverschrokken wijze waarop journalisten hun werk blijven doen. Onze eigen verslaggevers hebben dat de afgelopen twee maanden laten zien rond de ontwikkelingen van het SVJ-lid Jason Pinas.

De strijd voor echte persvrijheid als waakhond van de democratie in Suriname is duidelijk nog niet gestreden. De SVJ wenst daarom op deze 31ste jaardag van de vereniging te benadrukken dat zij met alle haar ten dienste staande middelen zal blijven strijden en waken voor dit beroep. De strijd gaat onverkort door.

Het SVJ-bestuur

Voorzitter Vishmohanie Thomas

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina