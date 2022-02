SVJ bezorgd om bedreigingen lijfwacht vp

10/02/2022 00:00 – Van onze redactie

PARAMARIBO – De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft woensdagavond in een verklaring haar ernstige bezorgdheid uitgesproken over uitspraken van Siegfried Dennis Brielle via Culturu TV (culturu.com). “De uitspraken en bedreigingen zijn gedaan als lid en woordvoerder van een in 1992 opgeheven en ontmantelde rebellengroepering (Jungle Commando, … red.) en als beveiligingsagent van de vicepresident van Suriname”, schrijft voorzitter Vishmohanie Thomas.

In het gesprek met Culturu TV (https://www.youtube.com/watch?v=oT87FP2gD_E) ergerde Brielle zich onder meer eraan dat in de case van de twee handgranaten die bij de Ware Tijd-journalist Jason Pinas thuis waren geplaatst zijn naam wordt genoemd, gekoppeld aan die van Meriba. “Jungle Commando zet geen tape aan een handgranaat en we gaan zo een kleine case geen handgranaat gebruiken. Unu no e poti granaat, Jungle Commando o naki yu wan tu klap ma unu no e poti granaat tapu so wan pikin sani“, maakte hij duidelijk.

Brielle zei ook dat als hij bij DNA was geweest de dag toen Pinas werd mishandeld door beveiligers van de vp het erger zou zijn afgelopen voor de journalist. Daarnaast noemde hij Nita Ramcharan van Starnieuws bij naam. “Nita Ramcharan, houd je mond, houd je mond, want efu mi opo a beerput fu yu … hori yu mofo, no kon prey haantje de voorste, no kon prey tek’ede. Nita Ramcharan, yu sabi san mi e bedoel, mi no kon taki yu tori ma no kon prey tek’ede taki yu e tape mofo. No kon prey tek’ede, want ik weet veel meer dan je denkt. De rustig!” waarschuwde hij de hoofdredacteur van Starnieuws.

De SVJ is geschokt dat Brielle ernstige beschuldigingen en bedreigingen heeft geuit aan het adres van journalisten. “De SVJ vindt het verontrustend en een voedingsbodem voor maatschappelijke onrust dat een burger in deze hoedanigheden zich het veroorlooft uitspraken te doen over de kwestie van journalist Jason Pinas, die nu in onderzoek is bij de justiti?le autoriteiten.” Thomas vindt het opmerkelijk dat Brielle uitspraken heeft gedaan en informatie heeft vrijgegeven die mogelijk van belang kunnen zijn in het gerechtelijk onderzoek.

Ze vervolgt: “De SVJ wil de aandacht erop vestigen dat het recht van vrije meningsuiting een grondrecht is dat hoog wordt aangeschreven en gerespecteerd in elke democratische samenleving. Waar dit recht wordt gewaarborgd in de Grondwet en andere internationale verdragen, waar ons land zich aan heeft gecommitteerd, wordt het begrensd met specifieke verboden op het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, de volksgezondheid, het aantasten van de goede naam en eer van andere burgers en het uiten van rechtstreekse bedreigingen.”

De SVJ doet daarom een beroep op het bestuurlijk gezag van het land en de verantwoordelijke overheidsinstanties om erop toe te zien dat de maatschappelijke orde en rechtshandhaving in acht worden genomen en nageleefd en de bescherming van burgers wordt gegarandeerd.

