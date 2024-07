SVGA cu ‘walkout’ pa reclama e derecho riba indexering pa su trahadornan

The content originally appeared on: Diario

Accion tabata pa varios otro motibo



Personal di e Fundacion a bay bisti na preto

Sorpresa cu no a haya e pago

ORANJESTAD (AAN) Esnan cu ta traha pa SVGA (Stichting Voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba) a dicidi cu nan buchi a yena. Pa e motibo aki, hunto den un decision unanime, a dicidi pa demostra nan malcontento, door di tene Diahuebs mainta un accion di ‘walkout’ pa diferente motibo, entre otro indexering.

DIARIO a tuma nota cu e Personal di e Stichting a bisti na preto debi cu no tin confianza den e directiva.

Esey ta loke shop-steward, señora Marlene a duna di conoce na DIARIO. El a duna di conoce cu hopi cos ta wordo bisa, pero no ta cumpli, ademas cu tin menaza, y e trahadornan ta demotiva, sin gan’i traha, y ta wordo bisa cu nan no ta traha manera mester ta.

Tocante indexering, siman pasa Diabierna, e trahadornan a haya informacion di Gerencia cu e Coordinador di Gobierno tabata na caminda pa trece e formulario pa yena, aunke nan sa cu ta laat caba pa yen’e. “Anto Diamars nos a haya un papel cu ta bisa cu no ta paga. Eigenlijk den nos concepto nos ta haya cu e ta gaña. Y awo nos ta haya informacion di FTA cu minister Rocco Tjon a bisa cu si, e tin cu paga. Nos, aki afo para ta puntra ken ta controla Gerencia si e ta haci su trabao corecto of no? Y ken ta paga, Gerencia of Gobierno? Awo, nos ta duda kico ta bay sosode!” Asina Marlene a bisa, y a expresa cu e lema di e Fundacion ta “No tin placa”!

Y como esey no ta tereno di e trahadornan nan no por splica esey, Marlene a subraya. Despues di e accion aki, nan no sa kico ta bay sosode, pero segun e miembro sindical, mester tin control di ariba si, pasobra e trahadornan no por mas!

Den otro informe na Pagina 6, por por lesa con Directiva di e Fundacion ta bisa cu nan kier paga, pero simplemente Gobierno no ta manda suficiente subsidio pa cubri tur esey.