The content originally appeared on: Diario

*companianan cu no a cumpli lo ricibi un multa administrativo

ORANJESTAD (AAN): Na april di 2016 Parlamento di Aruba a pasa e ley den cual ta duna SVb autorisacion pa sanciona doño di trabao cu no ta cumpli cu inscripcion di nan trahadonan. Desde juli di 2017 e ley aki a drenta na vigor. Awor cu Aruba su economia ta bolbiendo na normalidad SVb ta controlando tur infraccion di e ley cu a tuma lugar desde 2020 y lo aplica boetadministrativo manera ley ta prescribi.

Cada doño di trabao tin obligacion pa cumpli cu nos leynan di Seguro di Malesa, Seguro di Accidente y Cesantia na momento cu tin trahado den servicio. Ta e responsabilidad di cada doño di trabao pa inscribi e trahado prome of riba e prome dia di trabao. Cada dia cu e trahado traha sin ta inscribi e doño di trabao ta falta di cumpli cu e leynan di SVb. Esnan cu no cumpli cu esaki ta ricibi un Boet Adminstrativo.

E Boet Adminstrativo tin 3 categoria:



E doño di trabao no a duna informacion di trahado completo of corecto;

E doño di trabao no a inscribi trahado na tempo;

E doño di trabao nunca a inscribi trahado.

Na momento cu SVb finalisa control y a keda comproba cu e doño di trabao no a cumpli cu ley, SVb ta manda un notificacion digital (via di e-mail) cu SVb tin intencion pa duna un Boet Administrativo. Den e notificacion SVb ta splica e motibonan pakico ta bay ricibi e boet, ademas ta informa riba e suma di boet. Ta importante pa menciona cu e boet ta pa cada trahado cu no a wordo inscribi of no a wordo inscribi debidamente. Por ehempel, den caso cu un empresa a comete un infraccion cu 6 trahado, SVb ta evalua cada trahado su situacion y lo impone un boet riba e doño di trabao pa cada trahado.

E doño di trabao tin posibilidad pa entrega un obhecion te cu 3 siman despues di fecha di e notificacion aki. E obhecion por wordo entrega riba nos website www.svbaruba.org/obhecion of mediante un carta dirigi na director di SVb : ir. E.M. Jacobs,Caya Punta Brabo 19, Oranjestad. Si dentro di 3 siman SVb no ricibi un obhecion automaticamente e doño di trabao ta acepta cu a falta di cumpli cu leynan di SVb.

E doño di trabao cu a ricibi un Boet Adminstrativo tin 6 siman pa cumpli cu e pago. Si tin dificultad pa cumpli cu e boet por tuma contacto cu SVb pa yega na un areglo di pago. Mester menciona cu si no cumpli dentro di 6 siman ademas no a tuma contacto cu SVb lo sigui cu e procedura di aanmaning, dwangschrift y beslag.