“Het arbiterskorps moet vergroot worden”, zegt head of referee Robert Oberg met het oog op de herstart van de voetbalcompetities. Daarom start de Surinaamse Voetbalbond (SVB) eind januari een arbiterscursus zal starten die de Surinaamse. Volgens Oberg is het meer dan een must om het Surinaams arbiterskorps te versterken. Het zal daarom niet alleen blijven bij deze cursus die toegankelijk is voor iedereen tussen 18 en 28 jaar.