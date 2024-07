SVb notando cu hopi trahado keto bay no ta asegura pa doño di trabao

The content originally appeared on: Diario

Director di SVb, Edwin Jacobs:



Alrededor di 30% trahado no ta registra na SVb

Trahadornan ta bira malo y bin descubri cu no ta registra

ORANJESTAD (AAN) Den entrevista cu DIARIO, Ir. Edwin Jacobs, director di SVb a menciona cu e controlnan ta sigui, na un base regular, pa loke ta concerni registracion di trahadornan na e Seguro Social, locual ta un obligacion di dunadornan di trabao pa haci, pero tin cu no ta cumpli y tin trahadornan cu no kier wordo registra ora nan tin dos diferente lugar di trabao.

Director di SVb ta informa: “Nos tin controlnan fiho dos biaha pa luna. Dos biaha pa luna SVb ta subi caya cu e meta so di controla si tin registracion of no, y nos no ta mira cambio. Rond di 30% di e trahado cu nos a haya na pia di trabao no ta registra cerca nos”, asina director di SVb a indica.

El a sigui bisa cu e cantidad ta keda halto y e mercado ta bao presion y esey por mire tambe, y tin problema tambe cu doñonan di trabao no ta cumpli cu esaki.

“Y nos ta impone e multanan corespondiente tambe. E ta keda un punto di preocupacion si, y tanten cu e mercado ta bao presion bo lo keda haya e casonan aki. Nos ta identifica e sectornan unda e riesgo ta grandi cu nan no ta cumpli cu e proteccion di e trahado y eynan nos ta hiba nos control. E sectornan ey por lo general ta seguridad, Horeca, etc”, Jacobs a señala.

Señor Jacobs a splica cu e companianan ta wordo tuma aleatoriamente y no den forma determina. Cada luna SVb ta tuma tanto di e grupo (sector) pa bay subi caya.

“Pa SVb ta keda preocupante y nan ta informa e dunadornan di trabao con nan mester actua, y loke nos por haci ta subi caya y controla. Tambe nos ta haya tips di trahadornan cu nan no ta asegura. Awo nos tin e app, y na momento cu bo instal’e bo ta ripara su bo ta asegura of no. E otro dianan cu nos no ta riba caya, nos ta bay riba accionnan dirigi, anto ora nos haya un indicacion cu tal caminda trahadornan no ta asegura esey ta wordo haci durante e otro dianan di trabao, y eynan ta bay wak si tin fraude cu bo seguro, etc.” director di SVb, a indica.

Jacobs ta agrega cu SVb ta haya hopi tips di personanan anonimo cu ta bisa cu nan ta trahando y no ta asegura, of cu na tal caminda tin trahado cu no ta asegura.