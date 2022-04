SVB mag poorten weer wijd openzetten

04/04/2022 00:00

Bij Inter Moengotapoe tegen Transvaal zaten afgelopen maand mensen op de tribune, waarvan ontkend werd dat het om supporters ging. Nu is het officieel weer toegestaan.-.

PARAMARIBO –

Hoezeer voetbalfans uitgekeken hebben naar het moment waarop zij weer zouden worden toegelaten tot wedstrijden bleek zaterdag bij de wedstrijd Robin Hood-Transvaal (4-4). Supporters van beide verenigingen waren goed vertegenwoordigd. Dat de SVB de poorten voor het eerst na twee jaar weer wijd mocht openzetten komt door toestemming van minister Ramadin van Volks-gezondheid eerder in de week.

Belangrijke voorwaarde daarbij is dat alle maatregelen, zoals de

mohanaregels en het Covid-Preventie-Protocol-

Veldvoetbaltrainingen, gepubliceerd op de website van het BOG in

acht genomen moeten worden.

Ofschoon een deel van het SVB-bestuur uitlandig is, is reeds

uitvoering gegeven aan de versoepeling door het ministerie van

Volksgezondheid. Maar de aanbeveling dat ook supporters

gevaccineerd moeten zijn is niet opgevolgd. SVB directeur Mitchel

Kisoor zegt aan de krant dat nu het licht op groen is gezet zal

worden gesproken over het vervolg traject zodat deze op een

verantwoorde wijze kan leiden tot normalisatie. Dit zal voor de

bond een verademing zijn, omdat hiermee de druk van intensieve

logistieke werkzaamheden wordt weggenomen en dit leidt ook tot

kostenbesparing. Voorlopig hebben supporters vrije toegang tot de

wedstrijden. De SVB beseft dat een grote verantwoordelijk ligt op

de schouders van de bond.

Minder testen

Kisoor wil niet vooruitlopen op zaken maar stelt wel dat het

testen noodzakelijkerwijs druk zet op de begroting en het een

welkome gelegenheid zou zijn als het aantal testmomenten drastisch

wordt teruggebracht. Intussen is met het testen gestopt van

spelers, begeleiders, verslaggevers en anderen die volledig

gevaccineerd moesten zijn om tot het stadion te worden toegelaten.

Daarmee wordt de irritatie bij clubbesturen en spelers die de test

ondergaan, weggenomen. Bij het samenstellen van de instructies

zullen veiligheidskleppen worden ingebouwd om de risicofactoren te

verkleinen.

Kisoor constateert wel dat de bond tot nu toe geen schrikbarende

cijfers van besmetting heeft gehad, maar voegt er aan toe dat

controle op risicofactoren niet uit het oog moet worden verloren.

Het nemen van steekproeven ziet hij als mogelijkheid voor controle

om spelers, publiek en officials te beschermen. Daaromtrent zullen

de nadere instructies een leidraad vormen.







