SVB een eeuwigdurende bron van ergernis

01/05/2022 12:43

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.



INGEZONDEN –

Al decennia rommelt het binnen de Surinaamse Voetbal Bond (SVB). Steeds weer na een periode van ongekende wanprestatie wordt er met veel enthousiasme en fanfare een bestuur gekozen dat plechtig belooft om orde op zaken te stellen. Wanneer men eenmaal in het zadel is geholpen wordt er een eigen koerst opgevaren. De aangesloten leden worden aan een kant gezet en men begint via allerlei constructies het eigen belang voorop te stellen.

Deze situatie doet zich al jaren voor bij de SVB en is dus niet

een kwaal van dit bestuur. Er schijnt iets structureels en

fundamenteel fout te zitten bij de nationale overkoepelende

voetbalorganisatie van Suriname. Het bewerkstelligen van de

organisatiedoelen heeft klaarblijkelijk dan geen prioriteit meer.

Natuurlijk blijft het bestuur nog rondbazuinen dat enorm veel

inspanning aan de dag wordt gelegd om de beoefening van de voetbal

sport op een hoger peil te tillen in Suriname. De praktijk leert

ons steeds weer dat het voetbalniveau beschamend laag blijft

vanwege organisatorisch mismanagement.

Terwijl we momenteel hier te lande elkaar in de haren vliegen om

juridisch en statutair te bewijzen wie rechtmatig het bestuur van

de SVB vertegenwoordigt, bereiden Mexico en Jamaica zich voor op

een professioneel niveau om later dit jaar met Suriname de degen te

kruisen in het kader van de prestigieuze Gold Cup. We weten dat het

voetbaltechnisch niveau tussen Suriname en deze twee landen

al gigantisch groot. Dus we zouden momenteel alle nationale

middelen moeten mobiliseren om ons hierop voor te bereiden. Mijns

inziens kunnen we ons momenteel de luxe niet permitteren om aan de

vooravond van deze krachtmetingen elkaars de spierballen te

tonen.

Ontmoedigend

Het bestuur-Krisnadath heeft duidelijk sedert de kwestie van

bondscoach Dean Gore steken laten vallen. Alsof dat niet genoeg is,

wordt de organisatie rond het vrouwenvoetbal zeer klungelig

en amateuristisch aangepakt. Daarover hoeven we niet uit te weiden,

de berichtgeving in de media over deze aangelegenheid spreekt

boekdelen. Wat duidelijk over het hoofd wordt gezien is dat deze

negatieve ontwikkelingen niet bevorderlijk is voor het moraal van

de diasporavoetballers die zich hebben gecommitteerd om de

voetbalsport hier op een hoger niveau te helpen brengen. Naast de

bestaande groep die zich al heeft aangediend is er nog een andere

groep die bereid is om zich aan te sluiten. Maar al deze

ontwikkelingen werken dus ontmoedigend .

Ondertussen hebben nieuwe goden zich met allerlei ambitieuze

plannen aangediend om het zinkende schip te redden. Dit is

niet anders geweest in het verleden en uiteindelijk zijn we er

allemaal getuigen van geweest dat men een zooitje ervan heeft

gemaakt. We weten dat de Fifa enorm veel financiele middelen

beschikbaar stelt om de voetbalsport in ontwikkelingslanden

technisch en organisatorisch te helpen opvijzelen. Een steekhoudend

argument hiervoor is dat een aanzienlijke groep van

voetballers uit de ontwikkelingswereld een illustere bijdrage

levert in de meest toon aangevende competities in de wereld en dat

de landen van herkomst ook ervan mogen profiteren. Een zuivere

redenering van de Fifa. Jammer genoeg zitten gasten met dubbele

agenda’s op die middelen te wachten.

Al enige tijd wordt er vanuit elke hoek van de maatschappij

geroepen om over te stappen van amateur- naar professioneel

voetbal bij de SVB. Wat wij als samenleving bij deze

gedachtegang niet meenemen is dat professioneel voetbal niet

een geisoleerde benadering is, maar een maatschappelijk

geintegreerde aanpak is. De totale samenleving moet daarvoor

klaargestoomd worden, zodat elk maatschappelijk facet haar

bijdragen kan leveren voor het welslagen hiervan.

Ettire Patra







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina