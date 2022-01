SVB doet goed met aanstelling bondscoach Stanley Menzo

05/01/2022 16:04 – Marinio Balsemhof

Stanley Menzo, de nieuwe bondscoach van Suriname.

PARAMARIBO – “Hij is geen vreemdeling, is kenner en liefhebber van het Surinaamse voetbal. Ik heb dus geen moeite met deze aanstelling.” Winston Morman, voorzitter van de Vereniging van Voetbaloefenmeesters in Suriname (VVOS), vindt de keuze van Stanley Menzo als bondscoach van de nationale voetbalselectie van Suriname goed.

Morman wijst erop dat het altijd goed is om een coach te hebben die binding heeft met Suriname. Menzo heeft dat in het verleden bewezen als voorzitter van de Suriprofs. In die hoedanigheid heeft hij, volgens de VVOS-voorzitter, zijn hart en krachten gegeven aan het Surinaamse voetbal.

Maar of Menzo een goede coach is, zal nog moeten blijken, meent Morman. Hij wijst erop dat de oud-doelman van Ajax, PSV en het Nederlandse elftal, niet bij noemenswaardige (prof)clubs heeft gewerkt. “Hij fungeerde laatst als bondscoach van Aruba en Suriname heeft die selectie met ruime cijfers verslagen.”

Wel geeft Morman zich er rekenschap van dat Suriname betere spelers heeft. Menzo zal, indien de diasporaspelers erbij worden gehaald, over beter spelersmateriaal beschikken dan bij Aruba het geval is. Morman verwacht dat de nieuwe bondscoach het werk van zijn voorganger zal voortzetten en verder ontwikkelen en met medewerking van de spelers dit zal kunnen bereiken.

“Menzo is in Suriname bekender dan Gorr? en met de juiste media-aandacht en marketing kan hij de hype die er bij Natio was onder Gorr? voortzetten of zelfs vergroten.” Menzo heeft naar verluidt een tweejarig contract getekend. Hij volgt Dean Gorr? op die na de Gold Cup in de Verenigde Staten vorig jaar werd ontslagen.

De nieuwe bondscoach zal vermoedelijk eind deze maand beginnen als coach, wanneer de nationale selectie van Aruba op bezoek komt. Vanwege het vliegschema zullen de Arubanen een week in Suriname verblijven. De SVB heeft de Arubaanse Voetbalbond gevraagd of er twee interlands kunnen worden gespeeld en wacht op antwoord.

Oud-Natio-doelman Ronny Aloema noemt de aanstelling van Menzo een positieve zaak. “Met ons nationaal team zullen we successen boeken. Menzo is geen onbekende in onze samenleving. Hij is er 100 procent van doordrongen waar hij aan begint en waar hij wil naar toe wil met Natio.”

Aloema, sinds 2020 parlementari?r, maakt zich aan de andere kant zorgen over de lokale competitie. “De SVB is niet in staat onder deze omstandigheden een competitie te starten. Dat is een heel trieste ontwikkeling voor ons voetbal. In Guyana wordt er gevoetbald, zowel op het veld als in de zaal. Een bondscoach benoemen is ??n van de simpelste taken voor de SVB, maar het grotere plaatje is zorgwekkend. Ons voetbal ligt op de IC.”

