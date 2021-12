SVB-assistenten wachten op hun Fifa-badges

24/12/2021 10:02 – Marinio Balsemhof

Mijensa Rensch en Suelle Shepperd (zittend) samen met Widjay Sardjoe, Zachari Zeegelaar en S?ren Amalensi, in januari 2019 met hun Fifa-badge. Met uitzondering van Sardjoe wacht de rest om hun nieuwe badge. Foto: Facebook / SVB

PARAMARIBO – Het is de Surinaamse Voetbalbond (SVB) dit jaar wederom niet gelukt om een arbiter te krijgen in het Fifa-korps. Het komend jaar zullen wel vijf Surinaamse assistenten, onder wie twee vrouwelijke en een zaalvoetbalarbiter, bevoegd zijn om op het internationale podium te staan. Volgens head of referee Robert Obergh is het nu wachten op de Fifa-badges, die elk moment kunnen binnenkomen.

“Hopelijk ontvangen wij die dit jaar nog”, zegt Oberg tegende Ware Tijd. Komend jaar zullen Suelle Shepperd, Mijensa Rensch, Zachari Zeegelaar, S?ren Amalensi hun Fifa-badges mogen opspelden tijdens wedstrijden. Anthony Terborg zal bevoegd zijn om internationale futsalwedstrijden te leiden.

Volgens Obergh wordt bij de SVB hard eraan gewerkt om weer een veldarbiter in het internationale korps te krijgen. Op 2 januari zullen alvast vier referees, onder wie Sefanja Hok A Hin als enige vrouw, de Fifa-test afleggen. Deze is een vereiste om in het Program of Referee Excellence (Pore) te komen. De andere kandidaten zijn Lieveld, Jokil en Rozenhout.

Het Pore start in maart 2022 in Mexico en zal drie weken duren. “Als alles goed verloopt, gaan ze in juni weer voor drie weken naar de Verenigde Staten”, legt Obergh uit. “Het is een traject, waarbij zij – nadat hun namen zijn opgestuurd – eerst een Zoom-meeting zullen houden met de instructeurs, om na te gaan hoe goed ze zijn in Engels en The Law of the Game.” Bij aankomst in Mexico zal er een fitnesstest worden afgenomen. Wie die niet haalt, wordt weer heengezonden. “Voetbal van nu is business”, maakt Obergh duidelijk.

