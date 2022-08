SV Atletico Santa Fe orguyoso di por tin 4 ‘fierce lions’ cu a wordo reconoci pa AVB

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Hungadornan y henter staff di SV Atletico Santa Fe ta duna danki na Dios pa duna nan e Forsa y Inspiracion pa logra e reconocimento aki!

ASF ta gradici na Arubaanse Voetbal Bond – AVB pa reconoce e dedicacion y esfuerso duro di nan hungadornan. Na tur nan coachnan, danki pa kere den e hobennan aki y dedica tempo pa yuda nos hobennan desaroya.

Danki na tur Sponsor pa kere y a sostene ASF den deporte di futbol, na miembronan di prensa arubiano pa e support y bunita publicacionnan. Tambe na tur fanatico, You guys are the best!.