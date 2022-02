Suvobo-voorzitter blaast Yellow Birds-Livo af

18/02/2022 22:54

-

John Zaalman

Het beeld van de Ismay van Wilgen Sporthal rond 21:45 uur ‘s avonds nadat de Yellow Birds-Livo-wedstrijd was afgeblazen.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

“Ik heb de Yellow Birds-Livo-wedstrijd in samenspraak met de voorzitters afgeblazen”, zegt Lionel Blokland tegenover de Ware Tijd. De beslissing werd genomen nadat de enerverende vrouwenwedstrijd tussen Gideon en Yelyco rond half tien ‘s avonds afliep. De mannenhoofdklassepartij Yellow Birds-Livo was opgebracht voor half negen.

“Het afgelasten heeft te maken met het feit dat de lockdown om

elf uur ingaat”, legt de voorzitter van de Surinaamse Volleybalbond

verder uit. “De Ismay van Wilgen Sporthal zou sowieso om elf uur ‘s

avonds afgesloten worden”, onderstreept beheerder Amelo. “We gaan

er vanuit dat er een bepaalde tijd is aangegeven voor wedstrijden

en die ook op tijd aflopen.”

Fernando Rigters meent dat zijn spelers van Yellow Birds wilden

spelen. “Ze waren gebrand om te spelen. De Suvobo-voorzitter heeft

mij niet gevraagd als ik wil spelen of niet”, vindt de Yellow

Birds-coach. “We hebben het moeten vernemen van onze voorzitter

(Dino Kappel, …red.). Nu weten we niet wanneer de partij weer

ingeroosterd zal worden.”

“Gezien het tijdstip (21:35 uur, ..red.) heeft het beslist geen

zin om voor een uurtje te spelen”, beaamt Livo-coach Lionel

Nabibaks. “De zaal sluit om elf uur. We hebben de vorige keer

vanwege lockdown moeten onderbreken om de volgende dag door te

spelen.” Dat was toen in Champions League-verband waarbij de partij

bij een 2-1 stand voor de Gele Vogels werd afgefloten. Yellow Birds

won bij de voortzetting uiteindelijk in een vijfsetter.

Saidah Loe Sack Sioe, die samen met Chantal Karsters zou

fluiten, had naar eigen zeggen nog niet door dat het duel zou

worden afgeblazen. “Ik heb via via gehoord dat het niet

doorgaat.” Blokland heeft nog geen zicht wanneer het duel

ingeroosterd zal worden. “Dat zal in afstemming met de

wedstrijdcommissie geschieden”, aldus de Suvobo-preses.

Overige scores: vrouwen (eindtoernooi): Gideon

– Yelyco 3-2 (24-26, 25-22, 25-13, 15-25, 15-12);

U23-vrouwen: Yelyco – SVV 2-0 (25-11, 25-10);

mannen eersteklasse (eindtoernooi): Yelyco –

Gideon 2-1 (25-17, 23-25, 15-7).







