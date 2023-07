Survey haci pa DVG na 2017 a mustra cu 14.6% di nos hubentud tin ideanan suicida y na 2022 a subi na 15%

The content originally appeared on: Diario

​

Michella Lacle, Presidente Comision Plan di Mayor:

ORANJESTAD (AAN)—Michella Steenvoorde-Lacle, Presidente di Comision Plan di Mayor, despues di a duna les den un scol Mavo, y cu e plan di mayor den mente pa wordo introduci y ehecuta na Aruba, a dicidi di drenta politica.

“Ora cu mi a drenta politica mi a bay traha pa Minister Bikker. Inicialmente, e tabata pa cambia e LTI (e Ley di DIMAS) pa hinca den dje cu tur esnan cu ta pidi un permiso extenso, mester por sa Ingles basico, Papiamento basico, y ACP (Aruba Certification Program).

Pero, no tabata tin placa p’esey. Y mi a haya mi cu mi mester a busca otro opdracht pa haci pa e minister. E ora ey, mi a propone pa nos bin cu e ley aki (Plan di Famia). Esey tabata na 2018; y e minister cu a bin di abogacia a bisa cu e ta reconoce cu esaki ta hopi importante, y cu e ta algo necesario. Berdad el a ‘find out’ over di e ley, a bin present’e, skirbi un relato, anto asina esaki a cuminza”, Michella a duna di conoce.

Na final di 2017 y comienzo di 2018, tabata tin un “Youth Survey” cu DVG a haci na tur scol di Aruba, y cada pasa tanto aña nan ta ripiti’e. Segun mi e ta un survey cu ta bin di PAHO. Nan ta hacie cu e ultimo dos klasnan di scol basico, y e dos prome klasnan di scol secundario di full Aruba. Kiermen, e ta hopi representativo”, Michella a señala.

El a agrega cu for di e survey aki a sali na 2017, prome cu e pandemia, 14.6% di nos hubentud tin ideanan suicida, y na 2022 nan a haci’e atrobe y e tabata 15%. Pues, e cifra a subi un tiki.

“Anto mi a pensa cu esaki tin di haber cu e hobennan aki ta sinti nan so, pero ainda no por conclui esey. Esey ta mi teoria. Mi ta pensa tambe cu e tin di haber cu e rapport di Unicef, cu nan a haci na Aruba na 2013, cu e tatanan no ta tuma parti den e crianza di e yiu. Kico ta pasa ta, cu e mamanan ta wordo laga nan so, cu tur e responsabilidadnan financiero, nan ta haya nan mes ta haci tres trabao, anto e mucha ta su so, tin cu haci su cuminda su so, ta cana na cas su so, anto ta crece su so, sin guia cu tur e consecuencianan cu predators por influenci’e”, Michella a señala.

Michella a agrega cu nan a sigui haci e investigacion kico ta e situacion na Aruba ta, cu e muchanan cu ta bin di un separacion. “ E ora ey a bin resulta cu den añanan 2015 cu 2019, 5.337 mucha en total, a busca derecho di alimentacion na Voogdijraad, cual ta hopi.