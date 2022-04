Suriname wint makkelijk van Antigua en Barbuda

12/04/2022 21:55

Marinio Balsemhof

Bondscoach Ray Frankel (r) en zijn team sloten de WK-kwalificatiecampagne af met een 5-1 zege.



PARAMARIBO –

De Surinaamse vrouwenvoetbalselectie had dinsdagavond in de voorronde van de Concacaf Championship geen kind aan Antigua en Barbuda. In het Franklin Essed Stadion won de Vrouwen Natio met 5-1, nadat het team bij de rust al met 3-0 voorstond. Voor Suriname scoorden Ravelcheny van Ommeren, Andaya Lantveld, Katoucha Patra, Rowena Ondaan en Naomi Pique. Door de nederlagen tegen Mexico en Puerto Rico is Suriname uitgeschakeld in de WK-kwalificatie van de Concacaf. Alleen de groepswinnaar plaatste zich voor het Concacaf Championship.

Voor de wedstrijd ging het onsmakelijk nieuws dat vijf spelers

door een grote blunder van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) waren

achtergebleven in Puerto Rico. De vrouwen gaven eerder op de dag in

een statement aan dat zij wel de laatste wedstrijd zouden spelen,

maar daarna onder het bestuur-John Krishnadath zich niet meer

beschikbaar zouden stellen. Twee van de speelsters – Amy Benarsie

en Mayra Tjin-A-Koeng, die in de vroege ochtend alsnog in Suriname

arriveerden, zaten op de tribune. De andere drie speelden wel mee,

inclusief Van Ommeren en Ondaan die het net vonden.

Het publiek, dat zijn misnoegen op social media uitte over de

blunder van de SVB, was in groten getale naar het stadion getrokken

om de vrouwen aan te vuren. Volgens public announcer Ashwien Harpal

waren er iets meer dan duizend toeschouwers aanwezig. Suriname was,

ondanks dat Antigua en Barbuda flink tegenstand probeerde te

bieden, de betere partij. Nadat Zalique Samuel in de 26ste minuut

rood werd gekleurd, werd het makkelijker voor Suriname. De

verdediger van de eilanders mocht gaan douchen omdat zij een schot

van Griffith Vaissaire met haar hand uit het doel had gehouden.

Arbiter Melissa Borjas Pastrana was onvermurwbaar en wees naar de

witte stip. Van Ommeren maakte geen fout en schoot beheerst de 1-0

in.

In de 33ste minuut scoorde Suriname weer vanaf de penaltystip.

Patra was in het strafschopgebied neergelegd. Deze keer was het

Lantveld die achter de bal stond en ook zij was foutloos: 2-0. Kort

daarna maakte Patra na een soloactie er zelf 3-0 van. In de tweede

helft bleef Suriname de bovenliggende partij, maar de vierde goal

liet lang op zich wachten. Het was een juweeltje: de doelvrouw van

Antigua en Barbuda werd van grote afstand prachtig verslagen door

Ondaan: 4-0.

Kort voor het einde maakte de goed spelende Pique hands in het

gebied, waardoor Antigua en Barbuda de bal op de stip mocht leggen.

Jahaira James maakte geen fout; 1-4. Pique bepaalde uiteindelijk de

eindstand op 5-1. De centrale verdediger scoorde ook vanaf de stip

nadat Patra was neergelegd.







